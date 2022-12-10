نجاح الدبلوماسية الرياضية ودهشة أعداء الوحدة الترابية

الكاتب: منير الحردول

أعتقد ان نجاح المنتخب المغربي في الصعود للأدوار الطلائعية في « المونديال » بقطر، وما حققه هذا الانجاز من تعاطف خيم على الشعب المغربي والشعوب العربية والإفريقية وغيرها، هو نجاح كبير للدبلوماسية المغربية، والاشعاع الوطني بشكل عام وخاص، و على جل أصعدة، لا سيما وأن الفرحة زحفت على الحدود المصطنعة، فأدهشت من كان يراهن على أنشودة دعم الشعب الفلسطيني لتحقيق مآرب خبيثة..مآرب تستهدف الوحدة الترابية المقدسة عند كافة المغاربة..فالنجاحات الرياضية قد تحقق الكثير، وقد تكون مكملة للسياسات الخارجية..لذا، فزيادة الاهتمام بالرياضة وصقل المواهب يعد من السياسات الناجعة في هذا العصر الغريب الأطوار!!!