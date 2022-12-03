كتب سعيد بودور – صحافي جزائري من وهران .
كُنت في الطريق نحو المنزل ،
لم تكن هُناك زحمة مرورية كتلك المعهُودة مساء كل « خميس وهران » التي تُؤذن لنهاية الأسبوع ،
فجأة سمعتُ صراخا قويا ذكرني بصراخ مباريات كأس العرب وكأس إفريقيا للامم بمصر، #صراخاً قوياً على جانبي الطريق يصدح من #المقاهي ،
قلت لسائق الأجرة أكيد ان كندا سجلت هدفاً ضد المغرب ،
أخرجت هاتفي وتفقدت الهدف على النت، وإذا به هدفا ثانيا للمنتخب المغربي في مرمى كندا .
فقلت في نفسي: صدقت شوارع الشُعُوب، وكذبت منابر السياسة.
مُؤسف ان يفرقنا نفاق سياسة انظمة زوج بغال، ويجمعنا زوج مربعات للفيفا.
فرقنا القمع وتجمعنا مآسي الاضطهاد.
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