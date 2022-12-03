كتب سعيد بودور – صحافي جزائري من وهران .

كُنت في الطريق نحو المنزل ،

لم تكن هُناك زحمة مرورية كتلك المعهُودة مساء كل « خميس وهران » التي تُؤذن لنهاية الأسبوع ،

فجأة سمعتُ صراخا قويا ذكرني بصراخ مباريات كأس العرب وكأس إفريقيا للامم بمصر، #صراخاً قوياً على جانبي الطريق يصدح من #المقاهي ،

قلت لسائق الأجرة أكيد ان كندا سجلت هدفاً ضد المغرب ،

أخرجت هاتفي وتفقدت الهدف على النت، وإذا به هدفا ثانيا للمنتخب المغربي في مرمى كندا .

فقلت في نفسي: صدقت شوارع الشُعُوب، وكذبت منابر السياسة.

مُؤسف ان يفرقنا نفاق سياسة انظمة زوج بغال، ويجمعنا زوج مربعات للفيفا.

فرقنا القمع وتجمعنا مآسي الاضطهاد.