Home»Débats»كتب سعيد بودور – صحافي جزائري من وهران .

كتب سعيد بودور – صحافي جزائري من وهران .

/ /0/ 16
0
Shares
PinterestGoogle+
 

كُنت في الطريق نحو المنزل ،
لم تكن هُناك زحمة مرورية كتلك المعهُودة مساء كل « خميس وهران » التي تُؤذن لنهاية الأسبوع ،

فجأة سمعتُ صراخا قويا ذكرني بصراخ مباريات كأس العرب وكأس إفريقيا للامم بمصر، #صراخاً قوياً على جانبي الطريق يصدح من #المقاهي ،
قلت لسائق الأجرة أكيد ان كندا سجلت هدفاً ضد المغرب ،

أخرجت هاتفي وتفقدت الهدف على النت، وإذا به هدفا ثانيا للمنتخب المغربي في مرمى كندا .

فقلت في نفسي: صدقت شوارع الشُعُوب، وكذبت منابر السياسة.

مُؤسف ان يفرقنا نفاق سياسة انظمة زوج بغال، ويجمعنا زوج مربعات للفيفا.

فرقنا القمع وتجمعنا مآسي الاضطهاد.

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default Thumbnailدلالة دولة الحق والقانونDefault Thumbnailالمقريء محمد أمين بوحيد في قراءة خاشعة في اول ليلة من رمضان بمسجد القدس بوجدة VIDEODefault Thumbnailذاكرة مدينة وجدة المعرفية: (ماكس كروبي)- الحلقة 53Default Thumbnailبين مهاترات كابرانات الجزائر ورصانة ملك المغرب !

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.