….فمخطئ من يظن ان المغرب حظوظه كبيرة للتأهل…فالحذر …الحذر…مقابلة كندا أصعب بكثير رغم سهولتها …مع كل متمنياتنا للأسد بالتأهل

سفيان بوشقور

مخطئ من يظن ان المغرب حظوظه كبيرة للتأهل ومخطئ من يظن كذلك انه يكفي ان لا تفوز بلجيكا على كرواتيا ومخطى من يظن ان المغرب يكفيه التعادل ضد كندا ووووو.

التجربة والماضي يؤكدان ان المغرب لا يجد نفسه في الحسابات وكلما انتظرنا الآخر ضيعنا فرصة النجاح. مصير المنتخب الوطني بيده ولدينا من الإمكانيات ما يلزم للفوز وليس للتعامل رغم قوة المنافس.

كندا فريق بلاعبين جد جد متميزين ويريدون اثباث الذات وسيهاجمون للفوز وهذه المرة سيلعبون دون تحفظ ودون ضغط بعد الإقصاء عكس المنتخب الوطني.

نعم نجحنا ضد كرواتيا وبلجيكا ونرفع القبعة للمنتخب لاعبين وطاقم لكن من وجهة نظري مقابلة كندا أصعب بكثير رغم سهولتها (امكانية التسجيل مع دفاع كندي منفتح جدا). لهذا نرجو من الله التوفيق لمنتخبنا ومن اللاعبين والمدرب الحذر ولعب اللقاء كأنه بداية المونديال ضد فريق قوي وقوي جدا.

ثقتنا في اللاعبين والمدرب ولكن حداري من بيع جلد الدب قبل قتله.

الشعب المغربي كله وعلى غير كل كؤوس العالم متحمس وتشجع ومعبئ مع المنتخب الوطني، وهي فرحة يستحقها الشعب المغربي ولا اتفق مع من يتحدث اليوم عن الحق في الصحة والتعليم والشغل على غرار كرواتيا وبلجيكا، دعونا نفرح قليلا فالمنتخب الوطني ليس فريق كرة قدم فقط بل منبع السيادة الوطنية ورفع العلم الوطني في محافل دولية والإشادة بمنتخب المغرب عالميا ليس بالأمر الهين.

بالتوفيق لمنتخبنا ان شاء الله.