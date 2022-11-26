البيان الختامي للفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة على إثر انعقاد مؤتمره الرابع..

إن المؤتمر الرابع للفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة المنعقد يوم السبت 12نونبر 2022 تحت شعار » الإعلام شريك أساسي في التنمية وبناء مغرب الديمقراطية والحريات » وما صاحبه من نقاشات مستفيضة في ما يخصّ الاشكالات المطروحة المرتبطة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والمهنية لعموم الصحافيين يقرّ ما يلي

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1- يهنيء كل منخرطي الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة على نجاح فعاليات المؤتمر الرابع بحضور الزميل عبد الكبير اخشيشن رئيس المجلس الوطني الفيدرالي ويعتبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية الهيئة المهنية المؤهلة لتأطير المهنة وتأهيلها والدفع بعجلة تنميتها والارتقاء بشروط النهوض بها

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2- يشيد بالاجواء المسؤولة التي مكنتنا من إنجاز جميع مراحل المؤتمر الرابع ، متغلبين على الصعوبات المادية والمعنوية ، حيث انتصرت إرادة التحدي ونجح المؤتمر بشكل مُرْضي يناسب الطموح والاهداف المتوخاة ، مستحضرين تجربة الفرع السابقة بتقييم نقدي مؤسّس وبناء ، لاستشراف أفق جديد أساسه بناء الثقة وتقوية العزم من اجل تدبير عقلاني تشاركي يساهم في إقرار آليات وقواعد بناءة بما يطور العمل النقابي ويكسبه مناعة وقوة التأثير ودينامية الفعل

3- يعتبر الفرع مؤتمره الرابع فرصة ومحطة لرصّ صفوف اعلاميي جهة الشرق وتوحيد العزائم ونبذ التشرذم والخلاف ، والاصطفاف وراء القضايا الحقيقية لتطوير مهنة الصحافة وتجويد ادوات العمل والتمسك بالالتزامات القانونية والاخلاقية التي تنص عليها اعراف ومواثيق ممارسة مهنة الصحافة وطنيا ودوليا.

4- دعم الدور الفعال الذي تساهم به نقابتنا في الترافع المهني والنقابي العالي السقوف عربيا واقليميا ودوليا، من اجل الدفاع عن القضية الوطنية الأولى للمغاربة ، ولعل الموقف الأخير بأرض الكنانة خير مثال على دحض الدسائس والمناورات المناوئة لوحدتنا الترابية وتطويق كل تسلل من شأنه التأثير على هذا الترافع ، الذي ينطلق من حس وطني لا يخضع للخنوع ولا للمساومة ايمانا من النقابة ان الصحافي الحقيقي هو الصحافي الذي يحمل الهم الوطني في دمه واحشائه وانساغه قبل كل شيء .

5- ترسيخ حضور الفرع على المستوى المحلي والجهوي، فاعلا في محيطه ومتفاعلا معه بعيدا عن مسوغات التراخي والتآكل والانغلاق على الذات ، ونبذ التفرج على اشكال ومظاهر الاستهداف والتضييق والخنق الممارس على المهنة وعلى ممارسيها.

6- تبني مشروع اصلاحي متكامل الأركان بالتنسيق مع النقابة الأم لتطوير مهنة الصحافة على المستوى الجهوي وتقوية حضورها وتمتين النموذج الاقتصادي الناجع لمقاولاتها وتقديم بدائل ملموسة لهشاشتها ، ومراجعة آليات تنظيمها الذاتي .

7- شجبنا لما يقوم به بعض المسؤولين من ممارسات لا مسؤولة تفضل إغلاق المنافذ والاشتغال وراء الأبواب المغلقة ، أو تفضيل إعلام » البوق »، واستبعاد آليات المتابعة الصحفية وحق المواطنين في الخبر الذي ينتصر للمهنية بكل موضوعية وشفافية ومسؤولية بعيدا عن لغة التطبيل الفج والمديح الممجوج والتلميع الزائف ، الذي يكرس مشهدية مائعة لا تسرّ الغيورين على المهنة .

8- ان المؤتمر الرابع وهو يستحضر المجهودات التي تم انجازها على صعيد البنيات التحتية بفضل الزيارات الملكية الميمونة إلى عاصمة جهة الشرق ، يستنكر التردي الذي اصبحت تعرفه هذه البنيات والتآكل والاهتراء الذي يعتري معالمها، وغياب متابعة العديد من الاوراش التي تم تشييدها في وقت سابق ضمنها ( المركز الجهوي لاستقبال وتكوين الصحافيين بوجدة ) الذي انفقت عليه الدولة ملايين الدراهم من المال العام يعيش حاليا وضعا بئيسا بسبب توقف اشغال اتمامه وتجهيز مرافقه منذ ما يناهز الست سنوات بسبب غياب أية مقاربة إدارية او تقنية من قبل الأطراف المتعاقدة والملتزمة بإنهاء الانجاز ، بما يمليه الحس بالمسؤولية والنضج والوضوح.

9- المساهمة الفاعلة في دعم حماية إجتماعية حقيقية تحفظ كرامة الصحافيات والصحافيين ، من قبل تيسير شروط امتلاكهم للسكن اللائق والحق في الصحة وفي تعلم اللغات الحية والتكوين المستمر وتعزيز القدرات والمهارات للارتقاء بالمهنة.

10- الدفاع عن الوضع المادي والاعتباري للمهنيين في خضم التحولات المجتمعية والمتغيرات السوسيو اقتصادية واحتشاد التأثيرات المتزايدة للتواصل عبر التكنولوجيات الحديثة وتكييف اشكال النضال المهني لمواجهة سلبيات هذه التحديات ، بما يساهم في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم العاملين في القطاع .

11- مواصلة الترافع من اجل تجويد مدونة الصحافة والنشر ، وإزالة ما اعتراها من الشوائب والعوائق والكوابح التي تحول دون تطوير الاليات التشريعية والقانونية المؤطرة للمهنة، وذلك من خلال بلورة مقترحات وتصورات بخصوص مراجعة هذه المدونة بموازاة مع التحولات التي تعرفها مهنة الصحافة ، والعمل على اثراء النقاش حول القضايا الناشئة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في علاقة مع مهنة الصحافة ، خاصة في ما يتعلق بالاخبار الزائفة والحق في الخصوصية ، والعنف الرقمي والأمن السيبراني…

عاشت النقابة الوطنية للصحافة المغربية اطارا مستقلا ديمقراطيا حرا في خدمة المهنة والمهنيين

التوقيع: مصطفى قشنني الكاتب العام للفرع الجهوي للنقابة الوطنية

للصحافة المغربية بوجدة