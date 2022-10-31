رياضيون يدخلون على خط الغلاء الفاحش!

اسماعيل الحلوتي



في الوقت الذي ما انفك فيه غول الغلاء الفاحش يواصل الفتك بالقدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة والعبث بأعصاب المنتمين إليهما، وكشف مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 عن عزم حكومة أخنوش المضي قدما في اتجاه اتخاذ المزيد من القرارات الجائرة واللاشعبية، من قبيل رفع الدعم عن غاز البوتان والزيادة في أتعاب المحامين وغيرها كثير من الإجراءات…

وفي الوقت الذي فقد فيه أيضا عديد المواطنات والمواطنين ثقتهم في الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، التي يفترض فيها الدفاع عن حقوقهم في الصحة والتعليم والسكن اللائق والعيش الكريم وضمان الحريات وتقليص معدلات الفقر والبطالة والحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية والزيادة في الأجور…

ظهرت حركات احتجاجية تلقائية على منصات التواصل الاجتماعي ومعها مجموعات الألتراس في الملاعب الرياضية، التي تحولت من مجرد فصائل كروية لمساندة وتشجيع فرقها في السراء والضراء، إلى حركات سياسية للدفاع عن الفقراء والمظلومين والمقهورين، والمطالبة بتعزيز حقوقهم المشروعة، جاعلة من المدرجات منصات لانتقاد السياسات الحكومية والاحتجاج على غلاء المعيشة، جراء الارتفاع المهول في أسعار المحروقات وباقي المواد الغذائية والخدمات، التي أثقلت كاهل الأسر المغربية، حيث صارت شعاراتها الاحتجاجية مذهلة وتنم عن مستويات راقية، وخطاباتها أكثر قربا من هموم المواطنين وأهم القضايا التي تشغل بالهم…

وفي مقابل الألتراس اختار عدد من النشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن استيائهم العميق وغضبهم الشديد، مستنكرين تفشي الفساد والريع السياسي والاقتصادي ومنددين بتواصل مسلسل الارتفاع الصاروخي في الأسعار التي ألهبت جيوب المواطنين سواء في المحروقات أو الخضر واللحوم البيضاء والمنتوجات الحليبية والقطاني، رافضين إصرار الحكومة على التزام الصمت أمام تصاعد موجة الغلاء وغياب التواصل مع المواطنين. وهو ما أدى هذه الأيام إلى اجتياح هاشتاغ « لا لغلاء الأسعار بالمغرب » الشبكة العنكبوتية.

وإذا كان تنامي مثل هذه الحركات الاحتجاجية قد أصبح من أكثر الممارسات المألوفة لدى الشعب المغربي بفعل تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتزايد معدلات الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، فإن ما ليس مألوفا هو أن يخرج بشكل انفرادي بعض الرياضيين للاصطفاف بجانب الأسر الفقيرة والهشة وذوي الدخل المحدود، للتعبير عن تذمرهم من الغلاء الفاحش، كما هو الحال بالنسبة للاعب السابق ياسين الصالحي، الذي يعد من الأسماء البارزة في كرة القدم المغربية التي بصمت على حضورها في الفترة الذهبية من تاريخ نادي الرجاء البيضاوي، إذ بلغ معه كأس العالم للأندية البطلة سنة 2013 وحمل قميص « أسود الأطلس » في عدة مناسبات.

فقد أبى هذا « النسر الأخضر » السابق إلا أن يناشد ملك البلاد محمد السادس من أجل التدخل لمعالجة إشكالية الغلاء المهول الذي ما فتئ يقوض القدرة الشرائية للمواطنين، حيث كتب في تدوينة على حسابه الرسمي بالموقع الاجتماعي « إنستغرام »: « من الضروري إيجاد حل لارتفاع الأسعار المخيف في البلاد. العديد من المواد الغذائية الأساسية عرفت ارتفاعا مهولا في أثمنتها، حيث أن أغلبية المواطنين متضررين من هذا الارتفاع » وأضاف: « فما بالك بباقي الأسر الهشة صاحبة الدخل المحدود، بالإضافة إلى المحروقات اللي كتنقص ربعة دريال بعد يومين كيزيدو درهم » ثم ختم بالقول: « نحن مغاربة كنموتو على بلادنا والملك ديالنا، كنتمنى من الملك ديالنا العزيز الله يعطيه الصحة والعافية، أن يتدخل لمعالجة هذا الخلل والمشكل لإعادة الأمور المعيشية إلى نصابها »

ولم يلبث أن انضم إليه زميله السابق في ذات النادي البيضاوي واللاعب حاليا في صفوف نادي أهلي بنغازي الليبي، النجم اللامع والمتميز محسن متولي، الذي ناشد بدوره الملك لوقف هذا المسلسل الرهيب من « غلاء الأسعار »، حيث نشر في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على « إنستغرام » يقول فيها: « باسمي واسم جميع المغاربة، نناشد جلالة الملك وقائدنا محمد السادس التدخل للحد من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، التي لا يستطيع المواطن محدود الدخل أو العاطل عن العمل تحملها، عائلات كثيرة تتضرر.. وشعارنا دائما الله الوطن الملك »

إنها انتفاضات فردية وجماعية ضد غلاء الأسعار، تؤكد إلى أي حد صار المواطن عاجزا عن مواجهة نيران الأسعار التي أحرقت جيوبه، وتجعلنا نتساءل عن دور الحكومة في التصدي لهذه المعضلة المؤرقة؟ ألم يقل ملك البلاد في أحد خطبه « إن الالتزام الحزبي والسياسي الحقيقي، يجب أن يضع المواطن فوق أي اعتبار، ويقتضي الوفاء بالوعود التي تقدم له والتفاني في خدمته، وجعله فوق المصالح الحزبية والشخصية »؟ وأضاف جلالته: « وإذا كان البعض لا يفهم توجه عدد من المواطنين إلى ملكهم من أجل حل مشاكل وقضايا بسيطة، فهذا يعني أن هناك خللا في مكان ما. فأنا بطبيعة الحال أعتز بالتعامل المباشر مع أبناء شعبي، وبقضاء حاجاتهم البسيطة، وسأظل دائما أقوم بذلك في خدمتهم، ولكن هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت المؤسسات بواجبها؟

من هنا باتت الحكومة مطالبة بالتدخل العاجل في اتجاه ابتكار حلول ملائمة لمشكل الغلاء الفاحش في الأسعار من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين التي تضررت بشكل لافت. فأين نحن مما قطعه على نفسه رئيسها عزيز أخنوش من وعود بتحقيق الرفاه وتحسين ظروف عيش المواطنين، إخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة وإحداث « مدخول الكرامة » للمغاربة البالغين 65 سنة فما فوق، الذي سيتم من خلاله تحويل ألف درهم لحساباتهم البنكية تدريجيا ابتداء من سنة 2022؟