VIDEO شبكة دار المقاول للتجاري وفابنك تتعزز بافتتاح مركز ها بوجدة لتكوين ومواكبة المقاولات الصغرى والتجار والحرفيين والمقاولين الشباب

في إطار سياستها للنهوض بريادة الأعمال والمساهمة في الإدماج الاقتصادي، تواصل مجموعة التجاري وفا بنك تعزيز شبكتها دار المقاول. بافتاح مركز جديد بمدينة وجدة وذلك يوم الجمعة 28 اكتوبر 2022 …

وجدير بالذكر أن منظومة دار المقاول هي تصور لوكالات ذات بعد إجتماعي ومواطن تم إطلاقها في سنة 2016 من أجل تقديم مواكبة مجانية للشباب وحاملي المشاريع : تجار ، حرفيين ، مقاولين شباب

وتعتبر دار المقاول أول منظومة يتم إحداثها خصيصا للمقاولين وحاملي المشاريع لمدهم بخدمات خاصة للمواكبة، وذلك من أجل مساعدتهم على تطوير مقاولاتهم بكل اطمئنان. ومن خلال شبكة مراكز خاصة والمنصة الإلكترونية ،daralmoukawil.com يمكن للمقاولات الصغرى القائمة أو تلك التي في طور الإحداث، سواء من الزبناء أو غير الزبناء، الاستفادة بالمجان من حصص تكوينية يومية وربط علاقات عمل مع الشركاء الآمرين بالأعمال المحتملين، ناهيك عن الاستفادة من خزان من المعلومات المفيدة والنصائح الملائمة التي يقدمها مستشارون خبراء بغية إنجاح مشاريعهم …

وللمزيد من المعلومات حول دار المقاول شاهد الفيديو الذي تقدمه الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » حول هذا المركز الذي يقدم خدمات مجانية للشباب حاملي المشاريع . .