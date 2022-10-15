نادي قضاة المغرب وجدة ينتخب الأستاذ عبدالجليل لعروسي رئيسا للمكتب الجهوي VIDEO
2022 بقصر العدالة تم التصويت بالاجماع على الأستاذ عبدالجليل لعروسي ـ مستشار بالمحكمة الادارية بوجدة ـ رئيسا جديدا للمكتب الجهوي …كما تم انتخاب اعضاء المكتب الجهوي على الشكل التالي :
الرئيس : الأستاذ عبد الجليل لعروسي
الأعضاء :
ـ ذة. فتيحة السوسي
ـ ذ. توفيق الأطراسي
ـ ذ. نصر الدين ايناو
ـ ذ. عماد المجاوي
ـ ذ. عصام العطياوي
ـ ذ. عبدالاله العسري
الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » تابعت اشغال الجمع العام ، وعملية التصويت ، تقدم الوقائع الكاملة لهذا الحدث ….مع تهانينا للأستاذ عبدالجليل لعروسي المستشار بالمحكمة الادارية بوجدة على الثقة التي وضعها فيه زملاؤه
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