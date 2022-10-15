نادي قضاة المغرب وجدة ينتخب الأستاذ عبدالجليل لعروسي رئيسا للمكتب الجهوي VIDEO

2022 بقصر العدالة تم التصويت بالاجماع على الأستاذ عبدالجليل لعروسي ـ مستشار بالمحكمة الادارية بوجدة ـ رئيسا جديدا للمكتب الجهوي …كما تم انتخاب اعضاء المكتب الجهوي على الشكل التالي :

الرئيس : الأستاذ عبد الجليل لعروسي

الأعضاء :

ـ ذة. فتيحة السوسي

ـ ذ. توفيق الأطراسي

ـ ذ. نصر الدين ايناو

ـ ذ. عماد المجاوي

ـ ذ. عصام العطياوي

ـ ذ. عبدالاله العسري

الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » تابعت اشغال الجمع العام ، وعملية التصويت ، تقدم الوقائع الكاملة لهذا الحدث ….مع تهانينا للأستاذ عبدالجليل لعروسي المستشار بالمحكمة الادارية بوجدة على الثقة التي وضعها فيه زملاؤه