انتخاب السيد جمال ابنا رئيسا جديدا لنادي الاتحاد الإسلامي الوجدي لكرة القدم…

ابراهيم ادريسي

انعقد مساء اليوم الأربعاء الجمع العام العادي للاتحاد الإسلامي الوجدي الذي يمارس في القسم الثاني الاحترافي بعد التأكد من النصاب القانوني ، تم المصادقة بالاجماع خلاله على التقرير الأدبي بالاجماع و التقرير المالي بالاغلبية 8 اصوات مقابل صوت واحد



و بلغت مداخيل الفريق خلال الموسم الماضي حوالي 480مليون سنتيم بينما بلغت المصاريف حوالي 491مليون سنتيم لترتفع ديون النادي المتراكمة لسنوات إلى حوالي426 مليون سنتيم.

و اعتبر الدكتور سفيان بوشيخي الكاتب العام للنادي ان الفريق سير الموسم باحترافية كبيرة حقق خلاله الموازنة المحاسبياتية بين المداخيل و النفقات محققا الهدف الاسمى ضمان البقاء في القسم الثاني الاحترافي بأقل تكلفة مقارنة بالفرق المنافسة شاكرا الجميع عل مساهمتهم المميزة في هذا الإنجاز و على رأسه السيد عبدالله قازوز رئيس الفريق خلال هذا الموسم، كما قدم الشكر الجزيل للسيد والي جهة الشرق عامل وجدة انكاد و السادة رؤساء المجالس المنتخبة على دعمهم للنادي

بعد ذلك تحول الجمع العام العادي إلى جمع عام استثنائي تم خلاله انتخاب رئيس جديد للنادي السيد جمال ابنا الذي وضع ترشيحه عبر لائحة وحيدة و فريدة مرشحة.

السيد جمال ابنا وعد خلال كلمة بعيد انتخابه ببدل أقصى المجهود لتحقيق احسن النتائج مع الفريق و كذلك البحث عن موارد اضافية مالية للتخفيف من الديون المتراكمة على الفريق بترشيد اكثر النفقات و بالانفتاح على المؤسسات الاقتصادية المحلية الجهوية و الوطنية ، و دعى في ختام كلمته جميع مكونات النادي من مسيرين، مدربين، لاعبين و جمهور إلى الالتفاف حول الفريق و دعمه

في ختام هذا الجمع تمت تلاوة رسالة ولاء و إخلاص للسدة العالية جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.