مقترح لترشيد استعمال الماء الصالح للشرب

د. فاطمي محمد



في ظل أزمة المياه التي يشهدها بلدنا كغيره من البلدان جراء توالي سنوات الجفاف، أردت أن أساهم بهذا المقترح الذي من شأنه أن يساهم في ترشيد استعمال مياه الشرب:

يكلف استعمال الماء لتنظيف المرحاض، لكل عائلة مكونة من أربعة أشخاص، يوميا ما يفوق 24 لتر من الماء الصالح للشرب، إذا افترضنا أن ما يصرفه الفرد الواحد هو ثلاثة لترات على الأقل في كل مرة يستعمل فيها المرحاض، وبمعدل مرتين في اليوم. وإذا قمنا باحتساب استعمالات مجموع الساكنة لهذه المياه فقط لتنظيف المراحيض، فأكيد أن النتيجة ستكون مهولة.

لهذا السبب أقترح قيام السلطات بالاستثمار في خلق قنوات موازية لقنوات الماء الصالح للشرب، ويتم ربطها مباشرة بمياه البحر لتستعمل هذه الأخيرة في تنظيف المراحيض وفي كل ما لا يتأثر بالملوحة، مما سيمكن من خفض استهلاك الماء الصالح للشرب. أعتقد أن هذا المقترح قابل للدراسة من حيث نوعية القنوات الصالحة لملوحة البحر وتكلفتها وقابليتها للتطبيق. كما يمكن في مرحلة أولى تجريب الفكرة على المدن الساحلية، ثم تعميمها على باقي المدن في حالة نجاحها.