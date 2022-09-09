مباراة نهائي كأس العرب للناشئين بين المنتخب المغربي والجزائري : تعطي الدليل ان النظام الجزائري بالفعل نجح في غرس الحقد في شعبه ضد الشعب المغربي

لاعبو المنتخب الجزائري يعتدون على لاعبي المنتخب الوطني

تصرف مشين وقمة الحقد الدفين



رغم فوزهم بكأس العرب للناشئين وبضربات الحظ في المباراة قادها المنتخب المغربي بندية كبيرة، حيث سيطر على كل مجريات المباراة … وبعد انتهاء المقابلة تعرض حارس عرين الأسود بالإضافة إلى بعض اللاعبين لاعتداءات وحشية مرفوضة من عناصر منتخب الجزائر مباشرة بعد نهاية المواجهة

وفي لقطة شاهدها الجميع على قناة الرياضية قبل أن يتم قطع البث المباشر، تعرض اللاعبون والحارس لوابل من الرفس والركل دون تدخل الجهات المسؤولة عن التنظيم .

وكشفت المصادر أن الجمهور دخل لأرضية الملعب وساهم هو الآخر في تدهور الأوضاع التنظيمية داخل ارضية الملعب الكارثية….

الخلاصة التي يمكن استنتاجها من الاعتداء الوحشي والهمجي على لاعبي المنتخب المغربي تعكس بشكل واضح درجة الحقد والكراهية التي نجح النظام الجزائري غرسها في شعبه ضد المغرب والشعب المغربي ، هذه العدوانية وهذا الحقد بدون شك سياتي يوم ستنقلب فيه ضد النظام وضد النظام الجزائري بل وضد الجزائر نفسها ….لأن السحر ينقلب على الساحر ان عاجلا او آجلا