بيان مشترك حول تشديد تأشيرات دخول المواطنين المغاربة الى فرنسا‎

ان جمعيتي الضفتين المغربية الفرنسية بفرنسا و مركز الدراسات التعاونية للتنمية المحلية -سيكوديل بالمغرب، باعتبارهما تعبیرين ثقافيين ينتميان الى ضفتي المتوسط، يتابعان عن كثب تداعيات الإجراءات المتشددة الصادرة عن المصالح القنصلية الفرنسية بالمغرب و امعانها في رفض منح التأشيرات لشرائح مختلفة من المغاربة لدخول أراضيها و لممثلي الاطارات الجمعوية الملتئمين في مشاريع و أنشطة مشتركة ، رغم استيفائهم للشروط التي تحكم الولوج إلى فضاء شينغن ، و توفرهم على الشروط والضمانات التي تؤهلهم للحصول عليها ، لذلك فهما يعلنان ما يلي

أن الشعبين الفرنسي و المغربي و بلديهما تربطهما علاقات صداقة تاريخية قوية وشراكة سياسية واقتصادية و ثقافية نموذجية ، يعكسها التعاون الثقافي الغني والمتنوع ، و ثراء التبادل الثنائي في جميع المجالات ، و دور عدد من المثقفين المغاربة الذين تألقوا في المجالات الأدبية والفنية والأكاديمية بفرنسا ، و أضحوا فاعلين رئيسيين في الزخم الثقافي الذي يعرفه البلدان ، و الحضور الفرنسي الوازن على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي بالمغرب ، و هي علاقات نسجت منذ تاريخ طويل ، و عرفت دينامية غير مسبوقة في السنوات الأخيرة ، تكرس جودة الشراكة الثنائية الاستثنائية التي تشمل مختلف الميادين ، كما تبرز عمق روابط الصداقة بين الشعبين و البلدين

أن العلاقة بين الشعبين لا يمكن أن تخضع لاية حسابات ظرفية أو لأي أبتزاز سياسي من أي طرف مهما كان ، أو أن تتسبب في ندوب يصعب جبرها مستقبلا ، و الجمعيتان الموقعتان على هذا البيان عازمتان على تعزيز التعاون الثقافي و التنموي بين الضفتين في كل الظروف انطلاقا من ايمانهما العميق بدور المجتمع المدني في التقريب بين الشعوب

تدعو الجمعيتان الموقعتان على هذا البيان الضمائر الحية في البلدين الى استحضار ما يجمع الشعبين من وشائج عاطفية وثيقة ، كما تناشد المصالح القنصلية التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية العمل على تدارك قراراتها برفض منح التأشيرة و اعادة دراسة الملفات و المرفوضة و اصدار القرارات المناسبة بخصوص الحالات المستوفية للشروط القانونية

و حرر بتاريخ يومه الثلاثاء 06 شتنبر2022