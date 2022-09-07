لم تبق هناك اية مسافة تفصل بين جائزة نوبل للكيمياء و العالم المغربي الكبير رشيد اليزمي …

العالم المغربي الأستاذ » رشيد اليزمي » أحد أشهر علماء الكيمياء الكهربائية في العالم والمرشح الأبرز لنيل جائزة نوبل للكمياء لهذه السنة 2022 .و ذالك بسبب اختراعه مع شركة « kvi » حيث أعلن السيد رشيد اليزمي أنه حقق رقما قياسيا جديدا من خلال شحن بطارية سيارة كهربائية من صفر إلى نسبة مائة بالمائة خلال 6 دقائق فقط و التي سوف تشكل تطورا كبيرا في مستقبل السيارات الكهربائية في العالم أجمع .

مع العلم أن الأستاذ « رشيد اليزمي » تحصل في مسيرته العلمية على أكثر من 160 براءة اختراع بالإضافة إلى تدوينه لأكثر من 250 بحث علمي في عدة مجالات

انها الهامات العملاقة التي يجب بالفعل ان يفتخر بها المغرب والمغاربة ، وان يوفر لها كل الشروط وكل الامكانيات حتى يحقق المزيد من المنجزات والاختراعات العلمية ، لا سيما ان العلماء امثال رشيد اليزمي ، يسيلون لعاب العديد من الدول التي تدرك تمام الادراك ان اختراعات اليزمي تعتبر الثورة التكنولوجية المستقبلية