العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة في سلسلة احاديث حول تعديل مدونة الأسرة : وما هو الموقف الشرعي من ذلك ؟ ـ الجزء 1 ـ VIDEO

تقوم الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » ببث سلسلة من أحاديث العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة حول تعديل مدونة الأسرة ، وقضايا المساواة فيها ، وما هو الموقف الشرعي من هذا المشروع ؟

وذلك بناء على الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 23 لتربع جلالته على عرش اسلافه المنعمين ، والذي تحدث فيه على مراجعة مدونة الأسرة حيث قال جلالته : » فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال.

لذا، نشدد على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية.

كما يتعين تجاوز الاختلالات والسلبيات ، التي أبانت عنها التجربة ، ومراجعة بعض البنود ، التي تم الانحراف بها عن أهدافها ، إذا اقتضى الحال ذلك.

وبصفتي أمير المؤمنين ، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان ، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله ، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية.

ومن هنا، نحرص أن يتم ذلك ، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية ، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح ، والتشاور والحوار ، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية »

وفي هذا السياق تأتي هذه السلسلة من الأحاديث التي يقدمها الدكتور مصطفى بنحمزة ، وهي سلسلة بلا شك سوف تتطرق الى عناصر القوة ، ومكامن الخلل في مدونة الأسرة ، وما الذي ينبغي تعديله من بنود وفصول وفق قواعد الاجتهاد المؤسس على النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة

الجريدة الالكترونية « وجدة سيتي » تقدم اليوم الجزء الأول من حديث العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة حول المدونة ، على امل تقديم باقي الحلقات مستبقبلا .