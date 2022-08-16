مرة أخرى ساندريات جرادة تخنق انفاس ثلاثة من شهداء الخبز الأسود

استفاقت ساكنة جرادة صباح اليوم الثلاثاء16 غشت الحالي على كارثة اختناق ثلاثة من العمال الذين يشتغلون بالساندريات لاستخراج الفحم …



هذا وأفادت السلطات المحلية لإقليم جرادة أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم اختناقا بثاني أكسيد الكربون، يومه الثلاثاء 16 غشت 2022، داخل بئر لاستخراج الفحم الحجري مستغل من قبل إحدى التعاونيات المؤسسة بصفة قانونية، بمنطقة غابوية كائنة بجماعة لعوينات، إقليم جرادة

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وأضاف البلاغ انه بمجرد ما ان تم اشعار السلطات بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، حيث تم العمل على محاولة إغاثة الأشخاص الثلاثة المحاصرين داخل الساندريا والذين يبلغون من العمر (52 و44 و43 سنة)، إلا أن المجهودات باءت بالفشل، إذ جرى انتشال جثت الضحايا الثلاث الذين فارقوا الحياة داخل الساندريا .

هذا وقد تم فتح بحث بخصوص هذا الحادث من طرف السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة