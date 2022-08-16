شركة العمران جهة الشرق : اعلان عن اجراء عملية القرعة ـ المنصة اللوجستية بالقطب الحضري العروي

تعلن شركة العمران جهة الشرق عن اجراء عملية القرعة واختيار البقع الخاصة بالمستودعات في المنصة اللوجستية بالقطب الحضري العروي لفائدة المستثمرين الذين سبق لهم أن تقدموا بطلبات الاستفادة وذلك يوم الخميس 25 غشت 2022 على الساعة العاشرة صباحا بفندق ميركور الكائن بشارع ابن تاشفين ـ الناضور …بحضور موثق

للمزيد من المعلومات ، المرجو الاتصال بالأرقام التالية :

1 ـ ملحقة المركز الجهوي للاستثمار بالناظور

0536320401 / O536601212

2 ـ وكالة شركة العمران جهة الشرق بالناظور

0536358557

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شركة العمران جهة الشرق

العنوان : حي الفتح بسلوان فيلا رقم 1 بالقرب من الحي السكني لصوناصيد

الهاتف : 0536358557

الفاكس : 0536358486

شركة العمران جهة الشرق فرع لمجموعة العمران