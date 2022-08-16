Home»Débats»شركة العمران جهة الشرق : اعلان عن اجراء عملية القرعة ـ المنصة اللوجستية بالقطب الحضري العروي

شركة العمران جهة الشرق : اعلان عن اجراء عملية القرعة ـ المنصة اللوجستية بالقطب الحضري العروي

/ /0/ 6
0
Shares
PinterestGoogle+
 

تعلن شركة العمران جهة الشرق عن اجراء عملية القرعة واختيار البقع الخاصة بالمستودعات في المنصة اللوجستية بالقطب الحضري العروي لفائدة المستثمرين الذين سبق لهم أن تقدموا بطلبات الاستفادة وذلك يوم الخميس 25 غشت 2022 على الساعة العاشرة صباحا بفندق ميركور الكائن بشارع ابن تاشفين ـ الناضور …بحضور موثق

للمزيد من المعلومات ، المرجو الاتصال بالأرقام التالية :
1 ـ ملحقة المركز الجهوي للاستثمار بالناظور
0536320401 / O536601212
2 ـ وكالة شركة العمران جهة الشرق بالناظور
0536358557
============
شركة العمران جهة الشرق
العنوان : حي الفتح بسلوان فيلا رقم 1 بالقرب من الحي السكني لصوناصيد
الهاتف : 0536358557
الفاكس : 0536358486
شركة العمران جهة الشرق فرع لمجموعة العمران

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default Thumbnailشركة العمران جهة الشرق : اعلان عن بيع عن طريق عروض اثمان ـ الرحمة الشطر2 وجدة – قطع من نوع سفلي سكني +طابقDefault Thumbnailشركة العمران جهة الشرق تعلن عن تخفيضات جد مهمة للمنتوجات المعروضة للبيع عن طريق الشباك المفتوح من مختلف الأصناف ـ سلوان ـ زايوDefault Thumbnailشركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح ـ عملية انوار الياسمين سكن اجتماعي ب 250000 درهم بتاوريرتDefault Thumbnailبايتاس على درب الإفلاس!

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.