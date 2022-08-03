هي ليست نيازك سقطت من السماء بل مجرد كومة من حجر في أرض خلاء في بلاد المواطنين المرضى و حثالة الوزراء. اكتشفنا بمناسبة الاستحقاق الإنتخابي الأخير أنها صالحة لعلاج مرضى الكذب و التسويف و التزوير. تبدو للوهلة الأولى عادية لكن دورها رئيس في واقعنا السياسي البئيس. فهي علاج مضمون لكل كذّاب يطلق وعودا عرقوبية للحصول على الأغلبية. قد تختلف الأحجام لكن استعمالها واحد و هو رجم الحمام الأزرق المتلاعب بالأرزاق. لم يدُر بخلد أحد أن يدخل الحجر يوما المجال السياسي ، ولم يدرِ ذلك الوزير النطاسي أنه دخل التاريخ من بابه الضيق لمّا أطلق وعودا باسم الحمام الأزرق مع علمه علم اليقين أنها لن تتحقق. حزب ديدنه الكذب في المبتدإ و الأساس و إلاّ فأين يوجد حمام أزرق أصلا في دنيا الناس؟ و في الأخير و تلبية لطلب الطبيب الوزير يجب على كل مرضى الوعد الإنتخابوي استعمال هذا المضاد الحيوي و لو مرة واحدة في العمر. و ليعلم طبيب الأكاذيب أنّ غدا لناظره قريب و أن كل الألاعيب لا تنطلي على المواطن الأريب. صحيح أنّ هذا الشعب مريض بحب هذا الوطن و صحيح كذلك أنكم مرضى بنهب خيرات الوطن. ترضعون دماء الناس لتسمن ثرواتكم و تغتنون من عرق الكادحين في زمن المحن و المصائب و لا تحسنون إلّا التملص من أداء الضرائب. أستمرّوا في الرّواغ و سنستمر في « الهاشتاغ ».

ع.ك. غشت 2022