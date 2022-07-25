لتعميم التغطية الصحية والاجتماعية المديرية الجهوية للضمان الاجتماعي لجهة الشرق تنظم قافلة تحسيسية للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع في السوق الاسبوعي لجماعة سيدي لحسن

قدوري الحسين

تنزيلا للورش الملكي السامي المتعلق بتعميم التغطية الصحية والاجتماعية لجميع فئات المجتمع ، وبمختلف ربوع المملكة ، مدنا كانت ، او بوادي وقرى ، قامت المديرية الجهوية للضمان الاجتماعي لجهة الشرق بمشاركة المديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بتنظيم قافلة تحسيسية للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع في السوق الاسبوعي لجماعة سيدي لحسن التابعة لاقليم تاوريرت ، حيث عرفت اقبالا كبيرا من طرف المواطنين الذين كانت تقدم لهم مختلف الشروحات حول كيفية التسجيل والاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية سواء تعلق الأمر بالمنخرط او بزوجته وافراد اسرته ، كيث كان موظفو المديرية الجهوية للضمان الاجتماعي يجيبون بشكل مستفيض ومبسط على كل استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم



ومن جهتهم استسحسن سكان قرية سيدي لحسن فعاليات هذه القافلة معتبرين هذا العمل الذي قامت به المديرية الجهوية للضمان الاجتماعي من السلوكات التضامنية والاجتماعية التي تستحق كل التقدير والاحترام ، فانتقال هذه الادارة باطقمها الى مقر سكنى المواطنين ، بدلا من انتقال هؤلاء اليها ، يعتبر في حد ذاته عملا يستحق كل التقدير والاحترام ، حيث نادرا ما نجد ان ادارة ما تنتقل الى المواطنين والى مقر سكناهم بالبوادي والقرى النائية مثلما هو الشأن اليوم بالمديرية الجهوية للضمان الاجتماعي بجهة الشرق

وفي تصريح للجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » اعتبر احد موظفي المديرية الجهوية للضمان الاجتماعي : » ان هذه القافلة هي بمثابة مناسبة لبسط الجدولة الزمنية للتنزيل الفعلي وأجرأة الورش الملكي السامي ، والعمل بكل جهد لانجاحه وتحقيق اهدافه المتمثلة بالاساس في تحقيق التغطية الصحية لكافة المواطنين والمواطنات بربوع المملكة ، لهذا نقوم من خلال هذه القوافل التواصل مع المواطنين وشرح كيفية التسجيل و الاستفادة من التغطية الصحية و الاجتماعية ….ليس بالمدن فقط ، وانما بمختلف البوادي والقرى ، لذلك فان القافلة مستمرة على صعيد حواضر و قرى مختلف اقاليم وعمالات الجهة الشرقية لتعم الاستفادة جميع الساكنة …

هذا و نشكر السلطات العمومية على الصعيد الجهوي ، الإقليمي و المحلي على المساعدة المقدمة لانجاح هذه القوافل التواصلية و التحسيسية »

وكان جلالة الملك خلال الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2020 اعلن عن انطلاقة عملية حازمة لتعميم التغطية الصحية و الاجتماعية ، والتي يجب ان تعم جميع المغاربة خلال الخمس سنوات المقبلة حيث قال جلالته : »

نعتبر أن الوقت قد حان، لإطلاق عملية حازمة، لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة.

وندعو للشروع في ذلك تدريجيا، ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، قبل توسيعه، ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل وينبغي أن يشكل تعميم التغطية الاجتماعية، رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، في النسيج الاقتصادي الوطني.

لذا، ندعو الحكومة، بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل ، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل، بما يحقق التعميم الفعلي للتغطية الاجتماعية



وتنزيلا لهذا الورش الملكي الضخم تــم اعتماد قانون الإطار رقــم 09-21 المتعلق بالحمايـة الاجتماعية مـن أجل إصلاح اجتماعي شـامل جديد يهـدف بشـكل أساسـي إلـى الحـد مـن الفقـر ومحاربـة الهشاشـة.

يهــدف هــذا القانــون الإطار إلى إحداث إصلاح اســتراتيجي لنظــام الحمايــة الاجتماعية وإلى توسيع نطاق التأمين الصحي الإجباري، مع نهاية عام2022 ، إلى22 مليـون مواطـن ، وبالتالـي تمكينهـم مـن تغطيـة النفقات الصحيـة المختلفـة

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