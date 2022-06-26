مهزلة وهران المثيرة!

اسماعيل الحلوتي

مرة أخرى ينفضح أمر النظام العسكري الجزائري الحاقد والفاقد للشرعية والمنطق، ويتضح جليا ذلك الكم من البغض الذي يكنه للمغرب وقائده الملك محمد السادس. حيث أن سلطات بلد « المليون شهيد » أو دولة « القوة الضاربة » كما يحلو لرئيسها عبد المجيد تبون أن يسميها، أقدمت بكل صفاقة أمام أنظار العالم على منع البعثة الإعلامية المرافقة للوفد الرياضي المغربي من دخول التراب الجزائري عبر مطار وهران يوم الأربعاء 22 يونيو 2022 بدعوى عدم توفرها على أي اعتماد، علما أنها تعرف أن البعثة ذهبت للجزائر في مهمة تغطية الدورة التاسعة عشرة من منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تستضيف فعالياتها مدينة وهران في الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى 6 يوليوز 2022، وليس لأي شيء آخر كما تدعي بعض الأبواق المسخرة من قبل « الكابرانات ».

إذ أنه وفي أعقاب ما خلفته هذه المهزلة المثيرة للاستغراب التي تنضاف إلى مسلسل المهازل السابقة، من استياء عميق في أوساط الصحافة المغربية والدولية وأثارته من ردود فعل غاضبة وجدل واسع حول مستوى التسلط العسكري الدنيء، الذي يصر على حشر أنفه في كل كبيرة وصغيرة لها علاقة بالمغرب بما فيها الرياضة، التي يفترض أن تكون عنصر تلاق وتقارب وليس عنصر تنافر وتباعد، باعتبارها إحدى الوسائل الراقية في ترسيخ وحدة الشعوب وتآخيها من خلال البطولات والمنافسات، والتي تساهم إلى جانب صناعة الدفء للعلاقات ومضاعفة فرص التضامن والتعاون، في تبادل الخبرات وتلاقح الثقافات وتكريس قيم التضامن والتسامح…

أبى المعلق الرياضي في قناة « بين سبورت » القطرية المثير للجدل حفيظ دراجي إلا أن يميط اللثام مرة أخرى عن بشاعة وجهه وما يضمره في أعماقه من حقد دفين للمغرب والمغاربة على حد سواء، كاشفا بذلك عن معدنه الصدئ تجاه بلد شقيق وليس فقط جارا لبلده. حيث أنه لم يتأخر في الخروج علينا بتدوينة في منتهى السفسطة والسفاهة، أجاز لنفسه فيها اتهام الوفد الإعلامي المغربي ب »العمالة للمخابرات » ليؤكد صحة المقولة التي تنطبق عليه « كل إناء بما فيه ينضح »، عوض أن يسارع في إطار التضامن إلى المطالبة برفع الحصار الذي ضربه النظام العسكري الفاسد على الوفد الإعلامي المغربي منذ يوم الأربعاء 22 يونيو 2022، وما تعرض له أعضاؤه بمطار وهران من مضايقات واستفزازات وسوء المعاملة التي تستهدف المس بالكرامة، من قبل أجهزة أمنية بدءا بالاستنطاقات ذات الطبيعة الاستخباراتية ومرورا بالاحتجاز لحوالي 24 ساعة في ظروف جد قاسية، ومن ثم ترحيلهم إلى تونس دون مسوغات قانونية…

فهذا المعلق « العسكري » الذي بعيدا عن أخلاقيات المهنة كتب بكل وقاحة على صفحته الرسمية في « التويتر »: « الألعاب للرياضيين والفنيين والإعلاميين والإداريين، لا مكان فيها للمخابرات ورجال الأمن، ومن حق الجزائر أن ترفض دخول العسكر والبوليس. هذه ألعاب رياضية استقبل فيها الوفد الرياضي المغربي بحفاوة لا نظير لها رسميا وشعبيا » هو نفسه الذي سبق لأحد الصحافيين ممن اتهمهم ب »العمالة » أن استضافه في منزله وسط أفراد عائلته بمدينة الدار البيضاء وأكرم وفادته قبل ثلاث سنوات من اليوم. مما أثار حفيظة عدد من نشطاء الفضاء الأزرق الذين انبروا له بالانتقادات اللاذعة، فاضحين على مواقع التواصل الاجتماعي ما يتميز به من نفاق مكشوف وازدواجية الخطاب.

وهو ذات البوق الذي سبق له التهجم على المغرب في مطلع السنة الجارية مباشرة بعد إقصاء منتخب بلاده من نهائيات كأس إفريقيا، عندما سارع إلى تفجير غيظه على المغاربة ناعتا إياهم بأوصاف قبيحة، في رده على تدوينة إحدى المواطنات المغربيات التي اتسمت باللباقة دون أن تمس بأي أحد أو جهة معينة. كما لم يسلم المغرب من مدفعيته المليئة بالحقد والكره إبان استئناف علاقاته مع إسرائيل، واصفا قرار المغرب ب »الخنوع والخضوع لرغبات ترامب ». مما يؤكد أن الرجل بوق حقيقي لأسياده من الكابرانات العجزة، وأن عمله بالقناة الرياضية القطرية، ليس سوى واجهة لمحاولة إخفاء حقيقته التي تكاد تفقأ العيون.

فرفض السلطات الجزائرية السماح لتسعة صحافيين مغاربة بالدخول ضمن البعثة الرياضية المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، تحت ذريعة عدم حصولهم على الاعتماد اللازم لتغطية الحدث الرياضي، وترحيلهم إلى الأراضي التونسية بعد قضاء ليلة بيضاء في العراء، يظهر إلى أي حد صار المغرب يشكل كابوسا مرعبا لشيوخ العسكر في قصر المرادية. وهو ما أدى إلى تنديد دولي واسع وخاصة في أوساط الهيئات المهنية سواء منها المغربية أو الدولية، إذ كيف يقبل أن يعامل بمثل هذه الرعونة صحافيون أعضاء في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أو أعضاء في هيئات وتنظيمات مهنية وطنية إعلامية مهتمة بالشأن الرياضي، علما أنهم اتخذوا كافة الترتيبات الإدارية والتقنية اللازمة في الآجال القانونية المحددة، وبتنسيق تام مع اللجنة المنظمة واللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط؟

إن مهزلة ترحيل صحافيين مغاربة بتبرير « بئيس » ستظل وصمة عار على جبين حكام قصر المرادية، لأنها كشفت ليس فقط عن خلفيات سياسية بغيضة، بل كذلك عن أبشع مظاهر التضييق على حرية الصحافة، وتشكل اعتداء سافرا على حق الصحافيين المغاربة دون غيرهم. وأن استمرار عبد المجيد تبون وقائده السعيد شنقريحة في معاكسة المغرب، لن يعمل في آخر المطاف سوى على فقدان الجزائر ما تبقى لها من « مصداقية » لدى بعض الدول الغربية، والدفع بها نحو مزيد من العزلة القاتلة…

اسماعيل الحلوتي