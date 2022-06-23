الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة تحافظ على الثلاث شواهد في الجودة والبيئة والصحة للسنة الرابعة

توجت المجهودات التي تقوم بها الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة يوم 15 يونيو 2022 بالحصول للسنة الرابعة على الثلاثة شواهد دولية متعلقة بالجودة والسلامة والبيئة (ISO 9001 نسخة 2015 و ISO 14001 نسخة 2015 وISO 001 45 نسخة 2018) بعد التدقيق الذي قام به المعهد المغربي للتقييس (IMANOR) من 10 الى 14 ماي 2022 ويتعلف الأمر بالشواهد الدولية التالية:



– شهادة ISO9001 نسخة 2015 تؤكد مطابقة الوكالة للمعايير الدولية للتدبير الجودة،

– شهادة ISO14001 نسخة 2015 تؤكد مطابقة الوكالة للمعايير الدولية للتدبير البيئي،

– شهادة ISO45001نسخة 2018 تؤكد مطابقة الوكالة للمعايير الدولية للتدبير الصحة والسلامة المهنية،

قامت الوكالة في 2022، بتأهيل نظام التدبير OSHAS 18001 نسخة 2007 لملاءمته مع مقتضيات النظام الجديد ISO 45001 نسخة 2018 الخاص بالصحة والسلامة المهنية للمستخدمين، مما يبرهن على الالتزام المستمر للوكالة للحفاظ على سلامة وصحة المستخدمين.

يعتبر هذا الإنجاز مميزا للوكالة اذ أنها الإدارة الوحيدة بجهة الشرق التي حققت هذا الإنجاز وللمرة الرابعة، كما تعتبر ثاني وكالة على الصعيد الوطني التي تحظى بالشواهد الثلاث في نظام التدبير لمعايير الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية.

هذا التتويج هو ثمرة المجهودات المستمرة التي تقوم بها إدارة الوكالة وجميع الموظفين والمستخدمين بها، تحت إشراف السيد والي جهة الشرق رئيس المجلس الإداري للوكالة وعزمهم الدائم على تحسين وتجويد الخدمات المقدمة لزبنائها من خلال تبسيط المساطر الإدارية ورقمنة خدمات الوكالة وتعميم الربط بشبكتي الماء والتطهير السائل وضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب وترشيد الموارد المائية بالرفع من مردودية الشبكة، والمحافظة على البيئة وكذا وضع سلامة الأطر والمستخدمين وصحتهم وحياتهم ضمن أولوياتها.