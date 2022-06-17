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بالشفاء العاجل لجلالة الملك محمد السادس

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على اثر تعرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفيروس كورونا المستجد بدون اعراض ، فان مدير الجريدتين  الالكترونيتين   « وجدة سيتي  » و  » ميديا كوم  » وكافة طاقمهما واقلامهما ومراسليها يسألون الله تبارك وتعالى الشفاء العاجل لصاحب لجلالته شفاء لا يغادر سقما …سائلينه تعالى ان يقر عينه بصاحب السمو الأمير مولاي الحسن
وفي ما يلي بلاغ البروفيسور الحسن بليمني الطبيب الخاص لجلالة الملك


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الخميس 16 يونيو، 2022
جلالة الملك تعرض لفيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 بدون أعراض (بلاغ البروفيسور الحسن بليمني الطبيب الخاص لجلالة الملك)
صاحب الجلالة الملك محمد السادس

الرباط – أفاد البروفيسور الحسن بليمني، الطبيب الخاص لجلالة الملك، في بلاغ له اليوم، بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، تعرض لفيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، بدون أعراض.

واضاف البلاغ أن الطبيب الخاص لجلالة الملك وصف فترة راحة لجلالته لبضعة أيام.

حفظ الله جلالة الملك، وأنعم عليه بأردية الشفاء العاجل، وأدام على جلالته نعمة الصحة والعافية.

( ومع 16 يونيو 2022

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