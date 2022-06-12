هل كسبت التفاهة معركة الفسبكة و التكتكة؟

ماذا جرى للنّاس في مواقع التّواصل؟

ماذا أصابَهم مع واتساب و تيليغرام و أنستغرام الأخرى …؟

ماذا دهاهم مع الفسبكة و التكتكة حتّى صار همّهم استكثار رضى المعجبين و المعجبات بُغية استِدرار المُكافئات.

الكلّ يبحثُ عن مضاعفة الكافات( k) و يستحثّ الٱخرين على الإكثار من الإعجابات دون اعتبار لما يُنشر. تفضُلُ التفاهةُ الفائدة متى ما جنت إعجابات زائدة. عدد المتابعين و الزّوار يحدّد الرّبح بالدّولار.

رحم الله زمانا كان التنافس فيه على الشّهادات و التقديرات و الكفاءات .أما اليوم فقد صار ‘ »المتكتكون » يحرصون على حصد الإشادات و التعليقات و يحصون عدد الكافات. هدف الناس الأساس هو حساب المقروع من الأجراس الحمراء و المرفوع من الإبهامات الزرقاء. هذا زمن عوّضت فيه الميزةَ « البوززةُ ».

تحوّلت الدّياثة تجارة و الحقارة شطارة: من أغلقت دونَه دوزيم باب المنافسة في للا العروسة، فتح الكاميرا على مصراعها و صوّب العدسة ليستعرض تضاريس الشريكة طمعا في التفاعل و المشاركة و دقّ الجرس حتى يرضى « الأدسنس ».

إجمع و أكثِر من الكافات ما يكفي…. لكسب التعويض و تسمين الرصيد دون اعتبار لكرامة و لا استفسار عن طريقة الكسب إن كانت حلالا أم محرّمة.

و يبقى السؤال : أ هي وسائل تبادل و تواصل أم ذُلّ و تسوّل؟

ربما يكون بعض الجواب في توسّل التجاوب و الإعجاب : لا يبدأ أحدهم تسجيله أو ينهيه إلاّ بعد استجداء المشاركة و رفع الإبهام من متابعيه.

أما المتابعون فقد تكأكؤوا في فيسبوك و تكتوك و هم بين تكّيك و توكِ.

يونيو 2022