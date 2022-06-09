إخبار للفلاح الصغير بسيدي لحسن

بلقاسم سيداين



تبعاً لما يعانيه صغار فلاحي الجماعة الترابية بسيدي لحسن من إقصاء واضح، وتهميش دائم، وإهمال شامل. يتمثل في عدم الاستفادة من الدعم الكامل المخصص لصغار الفلاحين، وأحياناً كثيرةً يجد الفلاح الصغير البسيط صعوبات في الحصول على معلومات توجه هذا الفلاح، أوالكساب المغلوب على أمره إلى مبتغاه، وحقوقه بل تجعل ظروفه تعمّقُ معاناته، وتهدّد استقراره، ووجوده بجماعة لم تمنحه سبل هذا الاستقرار أبداً، أوضمان عيش يعتمد فيه غالبية ساكنة الجماعة على فلاحة معاشية شبه بدائية تُهضم فيها حقوقه بالواضح، والمكشوف ليل نهار ..وخير دليل ما عرفه توزيع الشعير المدعم من زبونية ومحسوبة وتعقيد مسطرة الحصول عليه بطرق لا قانونية، وتتم بطرق غير سليمة، ويشوبها الكثير من الغموض، والتجاوزات في ظل ظروف طبيعية جد قاسية..ووضع كارثي صعب..

وعليه نعلن للعموم أنه سيتم تأسيس في الأيام القليلة القادمة

صوتا نقابياًٍ مستقلاً قريبا من الفلاح البسيط سيعنى بمسؤولية بهذه الشريحة وسيدافع عنها ويُسمعُ صوتَها قوياً، وبصدق إلى كل الجهات إقليمياً، ووطنياً لضمان حقوقها المشروعة، والعادلة، وتقريب صورته الحقيقية إلى كل المسؤولين، والمعنيين بالشأن العام وكذا محاربة كل أشكال الاستبداد بشراسة قوية من أجل دعم الفلاح الصغير البسبط، والدفاع عنه، وعن مطالبه في إطار مؤسسة نقابية سترجع للفلاح الصغير مكانته ودوره الكبير في بناء اقتصاد تنموي قروي مساهم في تنمية محلية مجالية، ودعم دوره في استشراف مستقبل المنطقة..الذي هو محورها فيها..

فكونوا في موعد تأسيس هذا الإطار النقابي الذي سيحمل صوتكم بكل صدق وشفافية إلى أبعد مدى..

عن اللجنة التحضيرية لتأسيس فرع نقابي محلي بالجماعة الترابية سيدي لحسن أسوة بتأسيس هذا الإطار النقابي بباقي الجماعات الترابية الأخرى تحت إشراف أجهزة نقابية إقليمية، وجهوية ووطنية داعمة، وحاضنة بقوة لهذا الفرع النقابي بتراب جماعة سيدي لحسن….