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مجلس جهة الشرق ينظم الدورة الرابعة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي و التضامني

ينظم مجلس جهة الشرق بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الدورة الرابعة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت شعار: النموذج التنموي الجديد، قاطرة لبناء الانسان والعمران. وذلك من 27 ماي إلى غاية 5 يونيو 2022 بمدينة وجدة.

وتهدف الدورة الرابعة للمعرض للتعريف بغنى و نوعية المنتوجات المجالية التي تزخر بها مختلف أقاليم الجهة والعمل على عرضها وفق مقاربة تسويقية ترتكز بالأساس على تثمين المنتجات وزرع ثقافة التعاون والتضامن بين مختلف الفاعلات على غرار التعاونيات الإنتاجية والفلاحية والخدماتية و الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية ذات الصلة، التي تتمتع بالصفة القانونية والمعروفة بديناميكيتها ودورها في تعزيز الوعي بأهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودوره في الدفع بالتنمية الجهوية والإقليمية.

وللاشارة سيقام المعرض على مساحة تقدر ب7600 متر مربع و يشتمل على 260 رواق مخصص للتعاونيات الحرفية والخدماتية والإنتاجية لمختلف المنتوجات المجالية، بالإضافة لعارضين مؤسساتيين يمثلون القطاعات الحكومية ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، كما يضم فضاء لدعم ابتكار الشباب بالإضافة لقاعات للندوات والتكوينات والأنشطة الموازية.

كما ستتميز دورة هذه السنة بإنشاء منصة رقمية افتراضية ستمكن عموم الزوار سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه من التعرف على نوعية المنتوجات المعروضة وجودتها وثمنها وطريقة اقتنائها بحيث تعتمد تقنية العرض الثلاثي الأبعاد والتي تتوفر على نفس خصائص ووظائف المعرض العام وذلك بغاية تيسير التواصل بين العارضين والحصول على البيانات المتعلقة بالمنتوجات المعروضة للبيع.