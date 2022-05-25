شركة العمران جهة الشرق : اعلان عن ايداع طلبات الاستفادة ـ عملية النصر الشطر الثاني سكن اجتماعي ب 250000درهم (دون احتساب الرسوم) بالدريوش

تعلن شركة العمران جهة الشرق

عن انطلاق عملية ايداع طلبات الاستفادة من السكن الاجتماعي بعملية النصر الشطر الثاني بالدريوش

فعلى الراغبين في الاستفادة الاتصال بالمستشارين التجاريين للوكالة التجارية العمران بالعنوان المذكور أسفله ، ابتداء من تاريخ صدور هذا الاعلان ، مصحوبين بالوثائق التالية :

ــ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

ــ شهادة استحقاق المشتري(ة) من اعفاء الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باقتناء السكن الاجتماعي مسلمة من طرف مصلحة الضرائب

تاريخ تقديم الطلبات :

من 25 ماي 2022 الى 16 يونيو 2022

آخر أجل تقديم الطلبات :

16 يونيو 2022 على الساعة الرابعة

لجنة فرزطلبات الاستفادة :

17 يونيو 2022 على الساعة العاشرة بحضور موثق

للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بالهاتف : 0536358557

شركة العمران جهة الشرق

العنوان : حي الفتح بسلوان فيلا رقم 1 بالقرب من الحي السكني لصوناصيد

الهاتف : 0536358557

الفاكس : 0536358486

شركة العمران جهة الشرق فرع لمجموعة العمران