شركة العمران جهة الشرق : اعلان عن ايداع طلبات الاستفادة / القطب الحضري غياطة قطاع 17 ـ قطاع 5 ب قطع ارضية من مختلف الأصناف

تعلن شركة العمران جهة الشرق عن انطلاق عملية طلبات الاستفادة من قطع ارضية من مختلف الأصناف بالقطب الحضري غياطة قطاع 17 وقطاع 5ب بجرسيف ، كما هو مبين في الجدول التالي :

اسم العملية : غياطة قطاع 5ب

1 ـ عدد القطع : 36 …نوع القطع : سفلي سكني + 2 طوابق ـ المساحة : 110 ـ 118

2 ـ عدد القطع :41 ...نوع القطع : سفلي تجاري + 2 طوابق … المساحة : 93 ـ 118

3 ـ عدد القطع : 27 …نوع القطع : سفلي سكني +3 طوابق …المساحة : 133 ـ 100

4 ـ عدد القطع : 33 …نوع القطع : سفلي تجاري +3 طوابق …المساحة : 115 ـ 100

اسم العملية : غياطة قطاع 17

1 ـ عدد القطع : 20 …نوع القطع : سفلي سكني + 2طوابق …المساحة : 125 ـ 110

2 ـ عدد القطع : 13 … نوع القطع : سفلي تجاري + 2طوابق …المساحة : 114 ـ 101

فعلى الأشخاص الراغبين في الاستفادة ، الاتصال بالمستشارين التجاريين للوكالة التجارية العمران جرسيف بالعنوان المذكور اسفله مع تحديد اسم العملية ونوع القطعة المرغوب فيها .

تاريخ ايداع طلبات الاستفادة : 13 ماي 2022 الى 06 يونيو 2022

آخر أجل لايداع طلبات الاستفادة : 06 يونيو 2022 على الساعة الثانية زوالا

لجنة فرز طلبات الاستفادة بحضور موثق : 08 يونيو 2022 على الساعة العاشرة

شركة العمران جهة الشرق

العنوان : وكالة العمران جرسيف ، شارع محمد الخامس ، قيسسارية مكة ـ جرسيف

الهاتف/الفاكس : 0535676396

شركة العمران جهة الشرق قرع لمجموعة العمران