المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي كلية الطب والصيدلةبوجدة يصدر بيان تضامني مع الدكتور عدنان بنزيرار

توصلت الجريدة الالكترونية وجدة سيتي ببيان تضامني مع الدكتور عدنان بنزيرار الكاتب المحلي لفرع النقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بوجدة جراء الاعتداء الذي تعرض له ــ حسب البيان التضامني ــ خلال الجمع العام الجهوي الذي انعقد يوم 11 ماي الحالي 2022 بكلية الطب والصيدلة بوجدة …. وفي ما يلي نص البيان التضامني الصادر عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بوجدة :

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النقابة الوطنية للتعليم العالي

المكتب المحلي

كلية الطب والصيدلة

جامعة محمد الأول وجدة

وجدة في 2022/05/12

بيان تضامني



على إثر تعرض الكاتب المحلي لفرع النقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب و الصيدلة بوجدة لإعتداء همجي من طرف رئيس مصلحة جراحة المسالك البولية بشكل فظ و غير مفهوم أثناء الجمع العام الجهوي الذي عقد يوم 11 ماي 2022 على الساعة الرابعة بكلية الطب و الصيدلة بوجدة، يعبر المكتب المحلي عن استهجانه و استنكاره لمثل هذه التصرفات.

و إذ يعبر المكتب المحلي عن تضامنه و مؤازرته اللامشروطة للكاتب العام الذي يعاني جراء هذا الإعتداء المقيت من انهيار عصبي و حالة نفسية حرجة فإنه يشدد على أهمية مراعاة أدبيات النقاش و مقارعة الرأي بالرأي بدل اللجوء إلى أساليب البلطجة و الترهيب المرفوضة جملة و تفصيلا.