مجلس جماعة عين الصفا يصادق بالاجماع على مختلف نقاط الدورة العادية لشهر ماي VIDEO

عقد مجلس جماعة عين الصفا دورته العادية صباح يوم الجمعة 6 ماي 2022 تحت رئاسة السيد محمد ميري النائب الأول للرئيس ، بحضور السيد قائد دائرة عين الصفا وخليفته ، حيث تم افتتاح الاجتماع بآيات بينات من الذكر الحكيم …

بعد ذلك اعطيت الكلمة لكاتب المجلس لتلاوة محضر اشغال الدورة السابقة …اثر ذلك تناول الكلمة السيد محمد ميري رئيس الدورة ، تحدث خلالها عن مختلف المنجزات التي حققها المجلس منذ فترة انتخابه ، وكذا الاكراهات المادية التي تعاني منها جماعة عين الصفا …لينتقل بعد ذلك الى مناقشة نقاط جدول الأعمال والتي تضمنت

1 ـ الدراسة والمصادقة على طلب شراكة ( ميدي 1 راديو ) لتجديد قرار الاحتلال المؤقت للملك الغابوي المسمى مكرز من أجل انشاء محطة الارسال الاذاعي وفتح مسلك وانشاء خط للتيار الكهربائي

2 ـ الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية الشراكة المبرمة بين جماعة عين الصفا وجمعية بشائر الخير لتدبير وتسيير الثقب المائي المجهز بالطاقة الشمسية والكائن بدوار اولاد جابر تحاتة

3 ـ الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية الشراكة بين جماعة عين الصفا وجمعية اولاد بنعزة للتنمية لتدبيروتسيير الثقب المائي المجهز بالطاقة الشمسية والكائن بدوار تلمامية

4 ـ الدراسة والمصادقة على برمجة الفصل 11/10.10.2020.20 المتعلق باقتناء قطعتين ارضيتين لانشاء مركز بيداغوجي وملعب للقرب بعين الصفا المركز للمبلغ المقدر ب : 974.476.16 درهم الى الفصل : 33/10.2020.30 المتعلق بالمسالك والممرات الجماعية ( المصاريف المتعلقة باصلاح المسالك : شراء الوقود ـ كراء الشاحنات ومصالح )

5 ـ اعادة برمجة الفصل 51/50.3030.50 المتعلق بدفعات الى شركة العمران في اطار الاتفاقية المبرمة بين جماعة عين الصفا وشركة العمران لجهة الشرق بوجدة لبناء السوق الاسبوعي بمبلغ 1500.000,00 درهم الى الفصل : 51/50.3030.50 : دفعات الى شركة العمران

وبعد المصادقة بالاجماع على كل هذه النقاط تم رفع برقية ولاء واخلاص الى السدة العالية بالله صاحب الجلالة …