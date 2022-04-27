الجمعية الخيرية الاسلامية تنظم حفل افطارجماعي على شرف نزلاء رياض المسنين VIDEO

نظمت الجمعية الخيرية الاسلامية بوجدة حفل افطار على شرف نزلاء رياض المسنين كما دأبت على ذلك كل رمضان ، وقد حضر الحفل بالاضافة الى السيد رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة ، الكاتب العام للولاية ، ورئيس المحكمة الابتدائية ، ورئيس الجماعة الحضرية ، وعدد كبير من اهل الاحسان ، الأطر ، والمسؤولين ، والاطباء ، وممثلي بعض الجمعيات التي تعمل في مجال الأعمال الخيرية



وكما هي العادة تناول الكلمة الدكتور مصطفى بنحمزة الذي اعتبر ان مشاركة الحضور افطار نزلاء رياض المسنين يعني بالأساس التعبير لهؤلاء النزلاء انكم تعبرون لهم عن تواجدكم بجانبهم في السراء والضراء ، ولا سيما وان جلهم قد بلغ من الكبر عتيا ، واشعارهم انهم مهما كانت الظروف التي جعلتهم يقطنون بهذه المؤسسة ، فان تواجدكم بجانبهم سوف يخفف من آلامهم النفسية ، لأن هذا التواجد بجانبهم هنا هو تعبير عن تقديرهم ، ومواساتهم ، استنادا الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : »ان من اجلال الله تعالى اكرام ذي الشيبة المسلم »

هذا وبعدما تحدث الدكتور مصطفى بنحمزة عن العناية الكبيرة التي يحضى بها هؤلاء النزلاء في هذا الرياض ، وكيف تم الحرص على توفير كل شروط السلامة والوقاية ، وتوفير كل التدابير الصحية لهم خلال جائحة كورونا ، حيث لم تسجل اية اصابة بين النزلاء رغم كبير سنهم ، ورغم كون جلهم يعرف هشاشة صحية ،

وكما هي العادة ، لم يفوت العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة الفرصة دون الاعلان عن مشروع خيري في طور الانجاز ، ويتعلق الأمر ببناء وتشييد مركز للترويض الطبي …والعمل على توفير مأوى جديد لمرضى السرطان الوافدين من خارج مدينة وجدة …

واختتم السيد رئيس المجلس العلمي كلمته بقوله : » ان الذين يتكلمون كثيرا ، وينتقدون كثيرا ، ويشتمون كثيرا ، لا يبنون وطنا «