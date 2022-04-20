رأي الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة حول الأبناك التشاركية ـ VIDEO

نظم المجلس العلمي المحلي بوجدة مساء يوم الخميس 14 ابريل الحالي 2022 محاضرة علمية القاها الدكتور عبدالاله العطار

استاذ العلوم القانونية والاقتصادية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ـ جامعة محمد الأول بوجدة ، تحت عنوان » قراءة تحليلية لتجربة المالية التشاركية بالمغرب » بحضور العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس …,وبعض مديري الأبناك التشاركية و عدد كبير من المهتمين والمتتبعين ، والطلبة ،

وفي ختام المحاضرة ادلى الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة في كلمة مقتضبة برأيه حول الأبناك التشاركية …حيث قامت الجريدة الالكترونية وجدة سيتي بتسجيل هذه المداخلة ….ولأهميتها نقدما كاملة لكل من يهمه امر الابناك التشاركية