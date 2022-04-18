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بلاغ صحفي انطلاق عملية توظيف في الوحدة الصناعية  » ابتيف  » عبر استقبال طلبات التشغيل للاشخاص الراغبين في العمل مع الشركة APTIV

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بلاغ صحفي


في اطار تفعيل مشروع شركة  » أبتيف  » المتخصصة في تصنيع الياف السيارات واخراجه الى حيز الوجود ، ونتيجة للجهود المكثفة المبذولة من طرف ولاية جهة الشرق ومجلس جهة الشرق والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق لانجاز هذا المشروع ضمن الأجال المحددة له ، تم اطلاق عملية توظيف في الوحدة الصناعية عبر استقبال طلبات التشغيل للاشخاص الراغبين في العمل مع الشركة .
وتستهدف عملية التشغيل هاته الفئات الحاصلة على البكالوريا فما فوق والفئات الحاصلة على دبلوم تقني فما فوق .
وعلى الراغبين في التوظيف تقديم طلباتهم لدى الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات عبر البوابة الالكترونية
www.m.anapec.org
مع الاشارة للمرجع
OU120422764689
وتجدر الاشارة الى أن هذا المشروع الذي سيمكن من خلق ما يزيد عن 3500 منصب شغل مباشر يندرج في اطار اتفاقية شراكة مبرمة بين المستثمر وولاية جهة الشرق ومجلس جهة الشرق والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق وشركة  » ميدزيد  » والذي اعطيت انطلاقة أشغال تشييده خلال شهر يناير 2022 بمنطقة التسريع الصناعي للقطب التكولوجي لوجدة

ولاية جهة الشرق ـ
جهة الشرق ـ
المركز الجهوي للاستثمار جهة الشرق ـ

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