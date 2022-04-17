د.منصف اليازغي



تساءلت « الجريدة » الجزائرية « الشروق » عن اسباب توقف كاساما بالمغرب، قبل التوجه إلى تونس (بطلب من الكاف) ومنها إلى الجزائر العاصمة لقيادة مباراة الجزائر والكامرون، واستغربت توقف الحكم بالمغرب لساعتين رغم انه كان عليه التوقف مثلا باسطنبول بتركيا قبل الحلول بالجزائر…!!! يعني أن يقطع آلاف الأميال إضافية حتى تنعم هذه الجريدة بالراحة والسكينة…!!

ربما تناست الجريدة أن النظام الجزائري هو من منع تحليق الطائرات المغربية فوق الاجواء الجزائرية…وتناست ايضا ان الخطوط الملكية الجوية المغربية تتوفر على أسطول جوي يغطي عدة دول غرب أفريقيا تدفع التوانسة والجزائريين وحتى دول افريقيا جنوب الصحراء إلى استعمال الخطوط المغربية من مطارات فرنسا واسبانيا والسنغال وغامبيا والكوت ديفوار…..ولو كان للجزائر خط مباشر مع غامبيا لما توانى كاساما عن التوجه مباشرة إليها أو إلى تونس ذهابا وإيابا…بدليل ان كاساما اضطر في رحلة العودة إلى التنقل من الجزائر صوب اسطنبول قبل التوجه إلى غامبيا.

الجريدة شككت في توقف الحكم ساعتين بالمغرب قبل التوجه إلى تونس…علما انه لو أراد المغرب التواطؤ مع كاساما، كما تلمح إلى ذلك الجريدة الجزائرية بسذاجة مستفحلة، فإنه ربما هناك ألف طريقة غير التوقف بالمغرب لمدة ساعتين…!!!

بطبيعة الحال…هذا الحادث صنعت منه اليومية الجزائرية قصة « بليدة » أساءت للصحافة الجزائرية التي لها رواد كبار في الاعلام بعضهم درًّس طلبة مغاربة بمعاهد الجزائر والمغرب.

وبطبيعة الحال، ختمت الجريدة منشورها، او ما اقترفته، بأن المغرب وراء الخسائر التي تكبدها منتخب الخضر في الاسابيع الاخيرة…. وحاولت مجددا تبرير هزيمة وإقصاء بالميدان قد يقع لأي منتخب… علما ان منتخب الخضر كان متأهلا للمونديال ثوان قبل نهاية اللقاء…ولا ندري إن كان فوزي لقجع هو من نفذ ضربة الخطأ الكامرونية أو هو من سجل هدف تأهل الكامرون…!!!!!

واترك لكم حرية الاطلاع على المقال

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قبل إدارته مواجهة الجزائر والكاميرون

ماذا كان يفعل “غاساما” في المغرب؟

أسر مصدر مطلع لـ”الشروق” بأن الحكم الغامبي باكاري غاساما، خلال رحلته من غامبيا إلى الجزائر، لإدارة مواجهة الدور الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس العالم، بين المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني، فضل التوقف بالمغرب لمدة ساعتين من الزمن، فماذا كان يفعل هناك؟

وكشف مصدرنا عن مخطط رحلة الحكم الغامبي غاساما نحو الجزائر، الذي انطلق من مطار بانجول الدولي مباشرة إلى الرباط وبعدها نحو تونس قبل الوصول إلى مطار هواري بومدين الدولي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد أبلغ الحكام المعنيين بمواجهة الجزائر والكاميرون بضرورة التجمع في تونس بما فيهم غاساما ومساعديه والحكام الأجانب المسؤولين عن غرفة “الفار”، بالإضافة محافظي المواجهة ومراقب “الفيفا”، قبل الدخول إلى الجزائر، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو لماذا اختار القائمين على ضبط هذه السفرية وبرنامج الرحلة لحكام المواجهة على التوقف في الرباط، بدلا من اسطنبول على سبيل المثال لا الحصر، كما كانت عليه رحلة العودة؟ أم أن ذلك كان عن قصد لأمر في نفس يعقوب؟

ومعلوم أنه وبشهادة المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش، فإن رئيس الجامعة الغربية لكرة القدم فوزي لقجع، أصبح مهووسا في الآونة الأخيرة بالمنتخب الجزائري، وبالضبط منذ تتويج “محاربي الصحراء” بكأس إفريقيا 2019، وبات يعمل كل ما بوسعه لتكسير “الخضر” في “الكواليس” على مستوى دواليب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، حيث أضحى هذا الأمر شغله الشاغل أكثر من الاهتمام بكرة القدم المغربية والمنتخب المغربي نفسه.

رمضان مبارك سعيد