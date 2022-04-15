ماذا تعرف عن الأبناك التشاركية في المغرب : قراءة تحليلية للدكتور عبدالاله العطار VIDEO

نظم المجلس العلمي المحلي بوجدة مساء يوم الخميس 14 ابريل الحالي 2022 محاضرة علمية القاها الدكتور عبدالاله العطار

استاذ العلوم القانونية والاقتصادية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ـ جامعة محمد الأول بوجدة ، تحت عنوان » قراءة تحليلية لتجربة المالية التشاركية بالمغرب » بحضور العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة …,وبعض مديري الأبناك التشاركية و عدد كبير من المهتمين والمتتبعين ، والطلبة ،