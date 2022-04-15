Home»Débats»ماذا تعرف عن الأبناك التشاركية في المغرب : قراءة تحليلية للدكتور عبدالاله العطار VIDEO

ماذا تعرف عن الأبناك التشاركية في المغرب : قراءة تحليلية للدكتور عبدالاله العطار VIDEO

/ /0/ 20
0
Shares
PinterestGoogle+
 

نظم المجلس العلمي المحلي بوجدة مساء يوم الخميس 14 ابريل الحالي 2022 محاضرة علمية القاها الدكتور عبدالاله العطار

استاذ العلوم القانونية والاقتصادية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ـ جامعة محمد الأول بوجدة ، تحت عنوان  » قراءة تحليلية لتجربة المالية التشاركية بالمغرب  » بحضور العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة …,وبعض مديري الأبناك التشاركية و عدد كبير من المهتمين والمتتبعين ، والطلبة ،

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default Thumbnailمسابقة « هاكاثون » لابتكار أفكار المشاريع بجهة الشرقDefault Thumbnailمؤسسة السجن المحلي بوجدة تحتفل بالذكرى 11 لتأسيس المندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج VIDEODefault Thumbnailلرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية المجلس الوطني بلاغ صحفيDefault Thumbnailدور المدرس في العمل الشخصي للتلميذ

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.