شركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح ـ عملية جنان اسلي ـ شقق بوجدة

شركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح ـ عملية جنان اسلي ـ شقق بوجدة



تعلن شركة العمران جهة الشرق أنها تضع للبيع عن طريق الشباك المفتوح شقق بعملية جنان اسلي بوجدة

فعلى الراغبين في الاستفادة الاتصال بالمستشارين التجاريين للوكالة التجارية العمران وجدة بالعنوان أسفله ، ابتداء من تاريخ صدور هذا الاعلان

للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بالهاتف : 0536682765

العمران جهة الشرق

الكائنة بشارع البكاي لهبيل ساحة 3 مارس العمارة س بوجدة

الهاتف: 0536682765

الفاكس : 0536246869

العمران جهة الشرق ـ شركة تابعة لمجموعة العمران