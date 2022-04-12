Home»Débats»شركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح ـ عملية جنان اسلي ـ شقق بوجدة

شركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح ـ عملية جنان اسلي ـ شقق بوجدة

/ /0/ 12
0
Shares
PinterestGoogle+
 

شركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح ـ عملية جنان اسلي ـ شقق بوجدة


تعلن شركة العمران جهة الشرق أنها تضع للبيع عن طريق الشباك المفتوح شقق بعملية جنان اسلي بوجدة
فعلى الراغبين في الاستفادة الاتصال بالمستشارين التجاريين للوكالة التجارية العمران وجدة بالعنوان أسفله ، ابتداء من تاريخ صدور هذا الاعلان
للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بالهاتف : 0536682765

العمران جهة الشرق
الكائنة بشارع البكاي لهبيل ساحة 3 مارس العمارة س بوجدة
الهاتف: 0536682765
الفاكس : 0536246869
العمران جهة الشرق ـ شركة تابعة لمجموعة العمران

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default Thumbnailشركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح ـ عملية انوار الياسمين سكن اجتماعي ب 250000 درهم بتاوريرتDefault Thumbnailانهيار جزء من أسوار مدينة وجدة القديمة يشكل خطرا على المارة قد يُخلّْف ضحاياDefault Thumbnailبايتاس على درب الإفلاس!Default Thumbnailليبيا .. السيسي وبوتين والاخرون.. أوتغريبة التقسيم

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.