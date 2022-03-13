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بعوي و صديقي يوقعان اتفاقية شراكة مهمة من أجل دعم القطاع الفلاحي بالجهة للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية

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وقع السيد عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق الى جانب السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد يومه السبت 12 مارس 2022 الجاري ، مع السيد محمد صديقي وزير الفلاحة و التنمية القروية و الصيد البحري اتفاقية شراكة لتجهيز نقط الماء و سقي الأراضي الفلاحية

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ويشمل البرنامج موضوع الاتفاقية، مجموعة من المشاريع والمتعلقة ب »إحداث وتجهيز نقط للماء لتوريد الماشية؛ إحداث وتجهيز نقط للماء لسقي الأراضي الفلاحية؛ وتهيئة وصيانة المسالك الفلاحية والقروية »، وذلك على مستوى جميع أقاليم الجهة.وتبلغ التكلفة المالية لإنجاز المشاريع المندرجة في هذه الاتفاقية 285 مليون درهم .
الى ذلك قام الوفد بزيارة تتبع لمركز الربط سيدي موسى لتوزيع الشعير في إطار برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية لعمالة وجدة أنجاد

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