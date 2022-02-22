اعلان عن اضطراب في التزود بالماء الشروب في بعض أحياء مدينة وجدة

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهربائ بوجدة

RADEEO

اعلان عن اضطراب في التزود بالماء الشروب في بعض أحياء مدينة وجدة

نظرا لموجة الجفاف التي تعرفها الجهة الشرقية لسنوات متتالية ونظرا للانخفاض الكبير في مخزون مياه الفرشاة المائية الباطنية والمياه السطحية .

تعلن الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة ان شبكة توزيع الماء ستعرف نقصا في الصبيب والضغط قد يؤدي الى اضطراب في التزود بالماء الصالح للشرب خاصة في بعض المناطق المرتفعة بمدينة وجدة ، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 من الساعة الرابعة بعد الزوال الى الساعة السادسة صباحا .

وتبعا لهذه الظرفية الخاصة التي تعرفها بلادنا ، ندعو جميع المواطنين الى التحلي بروح المواطنة والمسؤولية والعمل على الاستعمال المعقلن والرشيد للماء الشروب للمحافظة على هذه المادة الحيوية الثمينة والمساهمة في حسن تدبيرها واستغلالها

نشكركم على تفهمكم ونبقى رهن اشارتكم لأية معلومات اضافية