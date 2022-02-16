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الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على موقفه « الثابت » بعدم الاعتراف بالجمهورية الوهمية

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الأربعاء 16 فبراير، 2022

جدد الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، التأكيد، بأوضح العبارات، على أن موقفه لم يتغير بشأن قضية الصحراء، مشددا على أن أيا من الدول الأعضاء فيه لا تعترف بالجمهورية الوهمية.

وردا على سؤال حول إمكانية توجيه دعوة إلى الانفصاليين لحضور قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي التي ستفتتح يوم غد الخميس في بروكسيل، أكد المتحدث باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، على أن الجانب الأوروبي لم يقم بدعوة « البوليساريو ».

وأبرز أن « النقطة الأساسية التي ينبغي توضيحها تتمثل في كون الاتحاد الأوروبي شريك في تنظيم هذه القمة مع الاتحاد الإفريقي (…)، وبالتالي فإن الاتحاد الإفريقي هو الذي تكلف بتوجيه الدعوة » من الجانب الإفريقي.

وسجل أن هذه الدعوة من الاتحاد الإفريقي « لا تغير شيئا من موقف الاتحاد الأوروبي »، أي أنه لا يعترف بهذا الكيان، و »لا أيا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف به ».

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموقف يتماشى مع الموقف الذي عبر عنه الاتحاد الأوروبي في قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي في أبيدجان سنة 2017.

ومع 16/02/2022

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