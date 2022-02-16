ساكنة حي السلام ظهر لمحلة بلازاري يستنجدون بالسيد والي الأمن

مجموعة من سكان الحي

عادت من جديد ظاهرة السطو وسرقة المنازل المسكونة او الفارغة بحي السلام ظهر المحلة لازاري. ففي ظرف شهر ونصف عرف هذا الحي ثلاث سرقات متتالية من طرف عصابة محترفة يتبين من خلال سرقاتها انها تتوفر على معلومات دقيقة عن المساكن الفارغة او المغلقة و تواجد مالكيها في سفر. والمثير في هذه السرقات انها تقتصر على نفس الجهة ونفس الازقة مما طرح العديد من نقط الاستفهام والتعجب ….وهل يعني الأمر ان اللصوص يرتبطون بمتعاونين يزودونهم بجميع المعطيات عن المنازل غير المسكونة او التي يوجد مالكيها في سفر ولو لمدة قصيرة … لتنفيذ عمليات السطو ليلا وبدون اثارة اي انتباه من طرف الجيران … وهذه ظاهر ة غريبة خصوصا ان عمليات السطو والسرقة تكر رت في نفس المحيط والمجال الترابي قرب الدائرة١١ سابقا مما يستدعي فتح تحقيق في هذه النوازل وتكثيف الدوريات الأمنية ليلا للوصول الى المقترفين ومن معهم لان الساكنة بهذا الحي تعيش وضعا لا تحسد عليه بالاضافة إلى هذا المشكل الخطير ينضاف النوع الاخر من اللصوص الذين يعترضون المارة بواضحة النهار ويسلبون منهم كل ما وجد لديهم ويلذون بالفرار على متن درجاتهم النارية الى وجهة أخرى لتنفيذ عمليات مسطرة حسب الزمان والمكان وبكل جرأة

لهذا فان ساكنة حي لازاري تلتمس من السيد والي الأمن اعطاء تعليماته بتكثيف الدوريات الأمنية بهذا الحي بهدف توقيف افراد هذه العصابة و استرجاع الأمن والطمأنينة للساكنة …..رغم اننا على علم بقلة الموارد البشرية الأمنية والتي تعتبر نقطة الضعف التي تستغلها عصابات السرقة والسطو على المنازل في حي شاسع كحي السلام بلازاري المعروف بشساعته وبكثافة ساكنته