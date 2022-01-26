كأس افريقيا للأمم ( ثمن النهائي) ..المنتخب الوطني المغربي يتأهل الى دور الربع عقب فوزه على نظيره المالاوي ( 2-1 )

الثلاثاء, 25 يناير, 2022

و م ع

ياوندي – حجز المنتخب الوطني المغربي تذكرة العبور الى دور ربع نهائي كأس افريقيا للأمم (الكاميرون 2021 ) عقب تفوقه على نظيره المالاوي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب احمادو احيجو في العاصمة ياوندي برسم ثمن نهائي المسابقة .

وخلال هذه المباراة، استطاع المنتخب الوطني المغربي أن يقلب تأخره الى فوز ، حيث كان منهزما منذ الدقيقة السابعة بهدف من تسجيل المهاجم غابادينهو ماهانغو ،ليعادل اسود الاطلس الكفة عن طريق المهاجم الأوسط يوسف النصيري في الدقيقة 45+2 ،ويتوج ضغطه في الجولة الثانية بهدف رائع للمتألق اشرف حكيمي في الدقيقة 70 .

وسيلاقي المنتخب المغربي في الدور المقبل، الفائز في مباراة مصر وكوت ديفوار المحدد موعدها غدا الأربعاء في ثمن النهائي.

و بالعودة الى تفاصيل اللقاء ، الذي قاده الحكم البوروندي باسيفيك ندابيها ، فقد استهل المنتخب المغربي المباراة بهدوء بحثا عن سيطرة مبكرة في وسط الميدان، تمهيدا لشن هجماته على مرمى مالاوي، لكن تفاجأ بهدف مبكر في الدقيقة السابعة للمنتخب المالاوي ضد مجرى اللعب من توقيع المهاجم غابادينهو ماهانغو ،الذي باغت الحارس ياسين بونو بهدف من تسديدة في الزاوية البعيدة مرت من فوق حارس إشبيلية.

و عقب ذلك مارس أسود الاطلس ضغطا متواصلا رهيبا على مرمى الخصم من خلال اختراقات حكيمي و انسلالات بوفال وتوغلات يوسف النصيري أو عبر اللعب الجماعي.

و سجلت الدقيقة 17 أول حضور هجومي خطير للمنتخب المغربي جاء من أقدام الظهير الايسر آدم ماسينا حين سدد كرة داخل منطقة الجزاء أبعدها حارس مالاوي ثومو. ثم بعدها بدقيقتين كرة قريبة جداً من النصيري مرت بجانب القائم.

و في الدقيقة 22 كاد منتخب المالاوي ان يعمق تفوقه بهدف ثان من خلال هجمة مرتدة غاية في الخطورة لمالاوي،لكن تسديدة الجناح ماهانغو مرت بسلام على مرمى الحارس بونو.

و عقب ذلك زاد المنتخب المغربي من حدة ضغطه حيث كان قاب قوسين من ادراك التعادل في الدقيقة 28 من ضربة حرة مباشرة رائعة للغاية من أشرف حكيمي حولها الحارس ثومو الى الزاوية ، ثلتها فرصة اخرى في الدقيقة 34 حين تابع غانم سايس كرة على الطائر كرة ردتها العارضة .

و في الدقيقة 41 من عمر الجولة الأولى عاد المتألق اشرف حكيمي ليصيب القائم ،ثم بعد ثوان، ينفرد بوفال بحارس مالاوي بعد تخطي مدافعين، لكن كرته ابعدها ثومو بالقدم.

و في الدقيقة 45+2 توج المنتخب المغربي سلسلة هجماته بهدف التعادل حينما انبرى النصيري بضربة رأسية بديعة لعرضية من سليم املاح حيث اسكنها الشباك .

وحافظ المنتخب المغربي على إيقاعه في الشوط الثاني، حيث أشرك الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش المهاجم ريان مايي بدلا من أيوب الكعبي في الدقيقة 53، حيث شكّل خطورة بمجرد دخوله عبر تسديدة قوية كادت أن تخدع حارس مالاوي، علما أن حكم اللقاء تغاضى عن ضربة جزاء مشروعة للمجموعة الوطنية .

وكاد منتخب مالاوي أن يفاجئ الأسود مرة أخرى، من هجمة مرتدة، تدخل الحارس بونو وأفسدها بنجاح.

وفي الدقيقة 68، مارس النجم أشرف حكيمي ، أحسن لاعب في المباراة ،هوايته وسجل الهدف الثاني من ضربة ثابتة من مسافة بعيدة.

وفي الدقيقة 74، تمكن مايي من التوغل قرب المرمى المالاوي ومرر للنصيري لكن الأخير سدد بجانب المرمى.

وعرف منتخب المغرب كيف يحافظ على تقدمه، حتى النهاية، ليحجز بطاقة التأهل عن جدارة و استحقاق للدور ربع النهائي .

و م ع