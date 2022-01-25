جهة الشرق تنتقل إلى السرعة القصوى من خلال مشاريع مهيكلة واعدة: إعطاء انطلاقة أشغال مصنع APTIV بمدينة وجدة.VIDEO

جهة الشرق تنتقل إلى السرعة القصوى من خلال مشاريع مهيكلة واعدة.

إعطاء انطلاقة أشغال مصنع APTIV بمدينة وجدة.

وجدة، الإثنين 24 يناير2022

ترأس صباح هذا اليوم بمقر ولاية جهة الشرق، السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق مرفوقا بالسيد رئيس مجلس جهة الشرق والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق والنائب الأول لرئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيس الجمعية المغربية لتركيب وصناعة السيارات وعضو المجلس المديري لشركة MEDZ وممثل شركة أطلنطا سند وممثلة شركة ADEIS بالإضافة إلى مجموعة من الشركاء والفاعلين المحليين، اجتماعا مهما تميز بمشاركة السيد رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة عبر تقنية المناظرة المرئية، وذلك من أجل إعطاء انطلاقة أشغال مصنع شركة APTIVالمتخصصة في تركيب الأسلاك الكهربائية للسيارات بمدينة وجدة.

ويمتد هذا المصنع الجديد التابع للشركة العالمية APTIV والذي يعكس الثقة الكبيرة للمشغلين الاقتصاديين في مؤهلات جهة الشرق، على مساحة 8 هكتارات حيث يروم خلق 3000 فرصة عمل مباشرة بشكل تدريجيي، بمبلغ استثماري اجمالي يناهز394 مليون درهم.

وبهذه المناسبة، أشرف السيد والي جهة الشرق بحضور ممثلي شركة APTIVعلى وضع الحجر الأساس لأشغال هذا المصنع الجديد بمنطقة التسريع الصناعي لمدينة وجدة.

وسيمنح هذا المشروع المهم دينامية جديدة لتنمية القطاع الصناعي بالجهة، اعتبارا للانعكاسات الاقتصادية المنتظرة على مستوى تنمية النسيج الصناعي المحلي والرفع من تنافسية الجهة وجاذبيتها على المستوى الوطني والدولي.