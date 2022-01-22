حدود الشرق..هل هناك من حكيم!!‎

الكاتب منير الحردول

أعتقد أن الحكمة لاسترجاع أخوة الثقة بين المغرب والجزائر، تقتضي من قادة الجزائر التفكير مليا في كبح الحقد التاريخي والنفسي العقيم، حقد ناجم عن أخطاء تاريخية كثيرة!

حكمة مراميها وغاياتها تتلخص في الرجوع لجادة الصواب، صواب عنوانه الجرأة التي ستدخل التاريخ من بابه الواسع، جرأة اسمها الاعتراف بالوحدة الترابية المغربية، مع التوجه للمغرر بهم من اخوانها في تندوف القاحلة، بغية حثهم على العودة للوطن الأم، وطن تحت راية واحدة اسمها المملكة المغربية.

فبهذا الفعل النبيل سيعاد الاستقرار والطمأنينة للجميع، وسيدخل من أخذ هذا القرار إلى قلوب الملايين من سكان بلدان المغرب الكبير، بل الأكثر من ذلك، ستعاد قاطرة الأخوة المغاربية لوجدان تاريخي عريق، وجدان ناضل من أجله شهداء المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا وفقط..

فهل من عاقل في الجارة الشرقية قادر بحنكته وشجاعته بالدفع بالسفينة المهترئة لبر الأمان!!