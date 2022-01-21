الطالب الباحث خالد السبيع يناقش أطروحة دكتوراه في القانون العام في موضوع : rôle du parlement et des organismes de contrôle dans l’évaluation des politiques publiques. Étude comparative – VIDEO

ناقش الطالب الباحث خالد السبيع صباح يوم السبت 15 يناير 2022 بوجدة اطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في القانون العام تحت عنوان :

rôle du parlement et des organismes de contrôle dans l’évaluation des politiques publiques. Étude comparative



حيث كانت لجنة المناقشة تتكون من السادة:

رشيد حجبي رئيسا ومشرفا

عبد المالك احزرير عضوا

محمد بلعوشي عضوا

زهرالدين طيبي عضوا

فؤاد القادري نائب رئيس مجلس المستشارين عضوا

زين العابدين واعسو مفتش المالية المرجعي من الدرجة الاستثنائية عضوا

وبعد المناقشة والتداول، تم قبول الأطروحة ومنح الطالب الباحث خالد سبيع لقب دكتور في القانون العام بميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر..

وقد حضر مناقشة الرسالة رئيس مجلس المستشارين ونائبه ، والسيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة ، والسيد محمد لمباركي المدير العام لوكالة تنمية اقاليم الجهة الشرقية بالاضافة الى العديد من الشخصيات السياسية والفكرية والمهتمة

هذا ويسر الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » ان تقدم لكم التسجيلات الكاملة سواء لملخص الرسالة كما قدمه السيد خالد السبيع ، على نقدم تباعا التسجيلات الكاملة لمناقشة اعضاء اللجنة وذلك نظرا لأهميتها العلمية والقانونية بل والسياسية