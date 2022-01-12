VIDEO عاجل : الأستاذ الطيبي بن هدى الأستاذ الباحث بكلية العلوم جامعة محمد الأول بوجدة يكتشف دواء فعالا لفيروس كورونا ـ كوفيد19

قدوري الحسين



استطاع الاستاذ الباحث في الفارماكولوجي الطيبي بن هدى استاذ بكلية العلوم ـ جامعة محمد الأول بوجدة من اكتشاف دواء فعال لفيروس كورونا ـ كوفيد 19 ـ حيث اثبت الأستاذ الطيبي بن هدى علميا ، و بشراكة مع الدكتور فيصل المالكي الأستاذ الباحث بجامعة ام القرى بالمملكة العربية السعودية ، والاستاذة ايمان الشرقاوي ، على ان الحبة السوداء او حبة البركة تتوفر على مكونات فعالة للقضاء على فيروس كورونا ـ كوفيد 19 ـ

وفي لقاء مع الجريدة الالكترونية ـ وجدة سيتي ـ تحدث الأستاذ الطيبي بن هدى عن كيفية الاستفادة من الخصائص العلاجية لحبة البركة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم » الحبة السوداء دواء لكل داء الا السام » وهو الحديث الذي جعل السادة الاساتذة الباحثين يهتمون بهذا العقار ، وبعد اخضاع الحبة السوداء لكل البحوث العلمية تم التوصل الى قدرتها الفعالة في تدمير فيروس كورونا ـ كوفيد 19 ـ وذلك بعد القيام بتحميص الحبة السوداء ( الحقيقية ) لدقيقة او دقيقتين تتحول الى عقار يمتلك خصائص قوية للقضاء على فيروس كورونا في مدة وجيزة وبشكل فعال ، وان البحوث والدراسات العلمية التي تم انجازها من طرف الأستاذ بنهدى وشركائه على هذه الحبة المباركة تم بالفعل نشرها في مجلة علمية امريكية مشهورة

رابط المقال : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045206821009652

تفاصبل هذا الاكتشاف الهام في التسجيل المصور للأستاذ الطيبي بن هدى ، وهو استاذ باحث بكلية العلوم بوجدة ، حاصل على جائزة أفضل باحث في الفارماكولوجي

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