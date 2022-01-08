وجدة ضمن المجالات الجذابة للاستثمارات العالمية : قريبا شركة ستوفر حوالي 3500 منصب شغل

وجدة، الجمعة 7 يناير 2022

وجدة ضمن المجالات الجذابة للاستثمارات العالمية

ترأس صباح هذا اليوم السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق بمقر المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق اجتماع اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار حيث تمت المصادقة على مشروع شركة APTIV من أجل توطينها بمنطقة التسريع الصناعي بمدينة وجدة.

هذا المصنع الجديد التابع لشركة APTIV والذي تم التوقيع على اتفاقية توطينه شهر شتنبر المنصرم بين الشركة المعنية، مجلس جهة الشرق، ولاية جهة الشرق والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، يعكس الثقة الكبيرة للمشغلين الاقتصاديين في مؤهلات جهة الشرق.

وسيستفيد هذا المشروع، الذي سيعزز القدرة التنافسية لقطاع السيارات بالمغرب، من امتيازات مهمة يخولها له تموقعه بالمنطقة الحرة لمدينة وجدة وكذا دعم مجلس جهة الشرق.

كما أنه من المقرر أن تبدأ أشغال بناء هذا المصنع المستقبلي لشركة APTIV اعتبارًا من أواخر يناير2022 لكي يصبح الشطر الأول جاهزا في غضون شهر يونيو 2022.

وبالموازاة مع ذلك ومن أجل تلبية احتياجات شركة APTIV فيما يخص الرأسمال البشري، سيتم قريباً إطلاق عملية توظيف تدريجية واسعة لتشغيل شباب المنطقة.

للإشارة، يمتد هذا المشروع على مساحة 8 هكتارات ويروم خلقت 3500 فرصة عمل مباشرة بمبلغ استثماري اجمالي يناهز394 مليون درهم.