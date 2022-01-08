حريق بالطابق السفلي لمصحة المغرب بوجدة …خسائر مادية بالطابق السفلي…دون ضحايا في الأرواح VIDEO

شب حريق مساء يوم الجمعة 7يناير 2022 حوالي الساعة التاسعة ليلا باحد مكاتب الأطباء بالطابق السفلي لمصحة المغرب بوجدة



وبمجرد الاخبار بالحريق هرعت الى عين المكان عناصر الوقاية المدنية بمختلف آلياتها وتجهيزاتها ، حيث تدخلت بشكل سريع وفعال للتحكم في الحريق من جهة ، والقيام في نفس الوقت باجلاء المرضى بسرعة واحترافية كبيرة ، كما تم استنفار عشرات سيارات الاسعاف والوقاية المدنية ، وحضور كبير لمختلف العناصر الأمنية ، والقوات المساعدة ، التي قامت بتطويق المصحة الى حين قيام رجال الوقاية المدنية باخماد الحريق واجلاء المرضى

وفي تصريح الدكتور عبد القادر عياد للجريدة الالكترونية وجدة سيتي ، قال ان الحريق شب بالطابق السفلي بالمصحة حوالي التاسعة ليلا ، ليتم اخطار الوقاية المدنية التي حضرت الى عين المكان بسرعة ويرجع لها الفضل في تطويق الحريق بالطابق السفلي ، مضيفا ان اسباب الحريق تبقى مجهولة لحد الساعة في انتظار البحث والتحقيق الذي تقوم به الجهات المختصة ، ورغم ان الحريق كان محدودا في مكتب احد الأطباء بالطابق السفلي مخلفا خسائر مادية محدودة ، غير ان الأهم هو اجلاء المرضى الذين كانوا متواجدين خلال نشوب الحريق بالمصحة بنجاح دون حدوث اية اصابة في الأرواح ، واختتم الدكتور عياد ( وهو احد الشركاء بالمصحة ) تصريحه بتقديم الشكر لعناصر الوقاية المدنية ، والسلطات الأمنية ، والقوات المساعدة ، الذين حضروا الى عين المكان بمجرد علمهم بالحادث ….