هل بالفعل يجب ان يغير التاجر الوجدي نمط تعامله مع الزبناء؟

اثارت انتباهي تدوينة بالفضاء الأزرق موقعة باسم ( ابو اياد ابو اياد ) ينتقد فيها طريقة تعامل بعض التجار الوجديين مع زبنائهم ، طريقة تتسم بالفضاضة ، بل والغضب احيانا ، طريقة تفتقد للباقة ، والتعامل بالابتسامة وسعة الصدر …

طبعا ملاحظة ( ابواياد ) لا ينفرد يها لوحده وانما هي ملاحظة العديد من الزبناء الذين يعتبرون ان جل التجار باسواق وجدة يتعاملون بنوع من الفضاضة ، وانعدام الابتسامة ووجوه ( مكشرة ) ، واستعمال كلمات مستفزة للزبناء على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر ( الدي وللا خلي ) او ( ماشي للبيع ) ….الى غير ذلك من المصطلحات التي لا يتعامل بها التجار في اغلب مدن واسواق المغرب ….

ونظرا لأهمية التدوينة سوف استسمح صاحبها ابو اياد لانقلها الى قراء الجريدة الالكترونية ( وجدة سيتي )كما وردت بصفحته حرفيا عسى ان ينتبه بعض تجار وجدة الى طريقة تعاملهم مع الزبناء ، ويغيروها للأحسن لما فيه مصلحتهم ومصلحة كل التجار بالمدينة ….وفي ما يلي تدوينة ابو اياد

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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

اما بعد ، إخواني لوجادة، اخواتي الوجديات، أود أن اتطرق إلى موضوع مهم ، لطالما انتظرت الوقت لذلك. الموضوع هو: طلب تصحيح التعامل و الحوار الذي يدور بين البائع الوجدي ( خصوصا أصحاب المحلات : سوق مليلية ، سوق الفلاح ، اسواق بني درار…) و المشتري الذي يود اقتناء بعض السلع. أرجو وبكل إحترام ان يغير هذا البائع الوجدي من أسلوب الحوار مع المشتري و ان يتقبل منه التفاوض في الأثمنة في نطاق معقول، وان لا يغضب البائع اذا قدر الله و لم يكتمل البيع، فعلى سبيل المثال وليس على سبيل الحصر ، كنت اشتريت بعض المقتنيات الغذائية مثل بسكويت و شوكولاطا وغير ذلك .. ، فاشتريت ما يقدر بمبلغ 2000 درهم فقط كما اخبرتكم كلها مثل مانقول » سقاطة و حلوى و بسكويت » فعندما كنت أسأل صاحب المحل عن كل شيء بثمنه حتى احسب انا ايضا ب حاسبة الهاتف حتى اتأكد بأن المبلغ مضبوط وليس هناك خطأ في الحساب او نسيان ، فاجأني البائع بالصراخ في وجهي و هو يقول » مالنا واش غادي نشفروك » في الحين أنه من حق المشتري أن يحسب وراء البائع بكل روح رياضة و هو أمر مقبول في كل المدن المغربية ماعدا وجدة و النواحي، المهم الله يرد بيك يا ايها البائع الوجدي الكثير الغضب…

ابو إياد ابو إياد