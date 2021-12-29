تطورات قضية التحرش الجنسي بجامعة محمد الأول بوجدة : لجنة من وزارة التعليم العالي حلت بوجدة واستمعت للأستاذ والطلبة وشهود آخرين

في إطار متابعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لقضية ادعاء التحرش الجنسي استقبلت جامعة محمد الاول يومه الاربعاء 29 دجنبر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، لجنة من المفتشية العامة بالوزارة، للتحقيق في هذه القضية حيث استمعت لكل الأطراف الأستاذ المعني والطلبة والادارة وشهود اخرين تطوعوا للإدلاء بشهادتهن في الموضوع، وستنجز اللجنة تقريرا مفصلا في الموضوع وتعرضه على أنظار السيد الوزير، قصد اتخاذ المتعين وفقا للقوانين الجاري بها العمل، في حال ثبوتها.

يذكر أن رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة وضعت رهن إشارة الطلبة رقما أخضرا وبريدا الكترونيا للتواصل معها، والتبليغ عن كل التجاوزات التي ترتبط بالتحرش الجنسي، في التزام تام بالحفاظ على سرية هوية المتصلين



كما أعلنت جامعة محمد الأول عن إحداث لجنة للاستماع والمواكبة تتكون من أستاذات بالجامعة وأستاذة في الطب النفسي.