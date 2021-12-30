الأمل معقود على سيادة رئيس جماعة تيولي

في كثير من الأحيان,يكون النقد حافزا لتغيير ألا مبالاة من طرف بعض المتغطرسين على المسؤوليات التي أنيطت بهم.وخاصة في تدبير الجماعات الترابية.ولعل الكثير منهم ينهي معركته بانتهاء الصراع الانتخابي.فيجد نفسه في المركز الذي أرقه أياما وشهورا.ليخلد الى التقاعس.ويشرع في جمع مريديه على موائد الولائم الفاخرة.ويبقى الحديث بينهم عن الصراع المحتدم في الحملات الانتخابية.وكيف استطاعوا ربح المعركة.

واذا كان الوطن قد شرع هذه المنافسة.بمهفوم الشورى والديمقراطية.فانه ينتظر من كل مواطن وصل الى مراكز المسؤولية أن ينفض عنه غبار الصراع ويشمر عن ساعديه لخدمة جماعته واهله ومن ثم وطنه.وليس التباهي بمركزه وسلطته.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نحمل الواصلين الى مراكز المسؤولية كل تقاعس واهمال في حق الجماعة وساكنتها.بل القسط الأوفر منهما يتحمله مريضي الضمائر.الذين يبيعونها بالفتات وموائد الشواء.ويشهدون بالصلاح لأمي ضد مثقف وناهب للمال العام ضد متق قانع برزقه.

لا أقول هذا من فراغ.انما شهدته على مدى سنوات بجماعتي ومنبت نبعتي.وكأنها عقيم لم تلد المثقفين المصلحين.سوى أولئك الذي يصلون على مدى عقود الى تدبيرها وتسييرها حسب أهوائهم .ولا يملكون ثقافة تمكنهم من النقاش البناء في الجلسات التي تخدم مصالح الجماعة وتنميتها باستثناء السيد الرئيس الذي لاننكر ثقافته وغزارة علمه.ولكن لايمكن لليد أن تصفق وحدها كما يقال.

وعودة الى منطق الانتخابات.هل ينتظر الساكنة من شخص فرض عليهم أميته بماله وثرائه أن ينفعهم في شيء؟ هل يمكن لشخص لا يعرف حتى كتابة اسمه أن يناقش الحساب الاداري ويخوض في تدبير الصفقات؟ بطبيعة الحال هذه مسخرة للجماعة يتحمل وزرها من اتخذوا من السمسرة هدفا لاشباع نهمهم.وحاربوا بنفاقهم كل مخلص لها.وأوصلوا لرئيس مثقف نفرا من ذوي الجهالة لتبقى الجماعة تغوص في أوحال الأنانية والصراع المبني على المصالح.وتبقى نقاشات المجلس تدور حول شرح مرادفات نقط الجلسة.

واذا كان البعض يعتبر نقدي حربا على الأشخاص.لأنني ترشحت ولم أفز.وترشح صديقي وذاق من ويلات السمسرة ولم يفز.فانني أوجه نقدي لكل سمسار كانت له يد في هذه التركيبة التي تحتاج الى المثقفين وليس لأصحاب المال والجاه.وليسألوا أنفسهم عمن يستقبلهم في غياب سيادة الرئيس لحل مشاكلهم..الا ينظرون أن النواب الذين يتقاضون اجرا على مهامهم لا وجود لهم الا في يوم السوق الاسبوعي؟ بل ان بعضهم شد الرحال الى عمله بعيدا عن أرض الوطن.فمن يتحمل المسؤولية اذن؟بصريح العبارة السماسرة هم المسؤولون عن هذا الوضع المزري في هاته الجماعة.استفادوا من سمسرتهم في أيام الحملات الانتخابية.وضيعوا جماعتهم وسيضيعونها على مدى سنوات.

رغم هاته الاهات على جماعتي ومنبت نبعتي.فالأمل معقود على الرئيس الشاب المثقف ليقتلع سياسة اللوبي الفاسد المعروف من جدوره.ويرقى بالجماعة الى الثقافة المطلوبة في تدبير الأمور وتسييرها