بعد كارثة حريق المركب التجاري بالناظور ابراهيم عزيزي رئيس المجلس الجهوي لفعاليات المجتمع المدني بوجدة يدق ناقوس الخطر VIDEO

على اثر الحريق الذي اندلع مساء الأحد بالمركب التجاري بالناظور والذي التهم حوالي 22 محلا تجاريا ، وجه السيد ابراهيم عزيزي عضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة الشرق ورئيس مجلس فعاليات المجتمع المدني نداء الى مختلف السلطات بمدينة وجدة منبها اياها عن اللامبالاة تجاه الفوضى التي اصبحت تعرفها مختلف الأسواق والمركبات التجارية بوجدة ، حيث انتشرت فوضى عارمة تتمثل في انتشار ظاهرة الطاولات و » البيشان » خصوصا بسوق مليلية ، وهي الظاهرة التي تسهل انتشار النيران في حالة وقوع اي حريق لا قدر الله …وذلك ما حدث خلال كارثة سنة 2011 حينما التهمت النيران سوق مليلية بالكامل



ولهذا يقول السيد ابراهيم عزيز » على مختلف السلطات بمدينة وجدة ان تتحمل كامل مسؤولياتها تجاه مختلف انواع الفوضى التي تعرفها الأسواق بوجدة ، وغياب كل سبل الوقاية من خطر الحرائق في ظل لا مبالاة الجهات المسؤولة ، بالاضافة الى انتشار ظاهرة احتلال الطاولات للملك العام ، وقيامها بخنق المحلات التجارية بوجدة ، وعجز السلطات عن محاربتها »

كما اعتبر السيد رئيس مجلس فعاليات المجتمع المدني ان التجار بمدينة وجدة يعيشون ازمة خانقة جراء الكساد الذي تعرفه المدينة لعدة سنوات ، حيث اصبحوا عاجزين عن آداء ما بذمتهم من الديون المتراكمة ، ناهيك عن الضرائب التي لاترحم ولا تبالي لا بالكساد ولا بالأزمة الخانقة بقدر ما تؤمن بقاعدة » خلص واشكي »

لهذا يعتبر السيد ابراهيم عزيزي انه يجب على السلطات المعنية بمن فيهم رؤساء مختلف المجالس تنظيم لقاء عاجلا مع ممثلي التجار ومختلف الجمعيات التجارية قصد مناقشة المشاكل التي يتخبطون فيها واقتراح الحلول المستعجلة والناجعة لها ، والتي ينبغي ان تكون حلولا جذرية وليس مجرد حلول ترقيعية ….