VIDEO – اجتماع المجلس الإداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة 08 دجنبر 2021 اعتماد ما يعادل 637 مليون درهم كاستثمارات برسم 2022-2026

اجتماع المجلس الإداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة

08 دجنبر 2021

اعتماد ما يعادل 637 مليون درهم كاستثمارات

برسم 2022-2026

انعقدت يوم 08 دجنبر 2021 بمقر الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة الدورة العادية للمجلس الإداري للوكالة برئاسة السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد الذي كلف السيد الكاتب العام لعمالة وجدة انكاد رئيس لجنة التسيير للوكالة بتسيير أشغال هذا الاجتماع الّذي خصص للدراسة والمصادقة على ميزانية الوكالة برسم سنة 2022 ومخطط التنمية 2022-2026 وبمشاركة جميع أعضاء المجلس الإداري.

وقد أعرب أعضاء المجلس الإداري خلال هذا الاجتماع عن اعتزازهم وافتخارهم بجودة الخدمات التي تقدمها الوكالة للمواطنين خصوصا انخراطها التام في منظومة الجودة عبر عصرنة ورقمنة الخدمات لتيسير الولوجية للمرفق العمومي. كما أعرب أعضاء المجلس عن ارتياحهم لنسبة انجاز الاستثمارات المبرمجة خلال سنة 2021 والتي من المرتقب ان تصل الى 82%، حيث تميزت هذه السنة بمواصلة انجاز المشاريع التي تهدف الى مواكبة الوكالة للتحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه مدينة وجدة خصوصا في المحور المتعلق بالبنية التحتية والمحافظة على البيئة والانخراط في التنمية المستدامة ومعالجة المياه العادمة. هذه الإنجازات كان لها أثر إيجابي على ظروف توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة وجدة وضمان استمرارية التوزيع في ظروف جيدة من الصبيب والضغط وتحسين قدرة التخزين ومردودية الشبكة، كما مكنت من تحسين أداء شبكة التطهير السائل والمحافظة على البيئة



تم التداول خلال اجتماع هذا المجلس حول أهم المشاريع المنجزة في سنة 2021 بقطاعي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل وتهم بالأساس:

– مواصلة انجاز مشاريع لدعم التحول الرقمي مع مراجعة وتبسيط المساطر الإدارية،

– الانتهاء من أشغال إنجاز خزان مائي بجبل الحمراء سعته 5000 م3,

– انجاز أشغال وضع القنوات الرئيسية لتقوية تزويد مدينة وجدة بالماء الصالح للشرب،

– استبدال ثقب مائي من أجل الحفاظ على الطاقة الإنتاجية،

– إنجاز أشغال تقوية شبكة التطهير السائل الحالية لتحسين عملية تصريف المياه،

– تجديد شبكة التطهير السائل على طول 26,28 كلم،

– مواصلة ربط المناطق المنخفضة, وتجديد محطات الرفع،

– عملية التنقية الهيدروليكية لأكثر من 250 كلم من الشبكة الرئيسية.

و في نفس الإطار قدمت المدير العام للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء بوجدة لأعضاء المجلس الإداري عرضا مفصلا حول ميزانيتي الاستثمار و الاستغلال برسم سنة 2022، حيث بلغ مجموع الالتزامات التي رصدتها الوكالة برسم سنة 2022 مبلغ 302 مليون درهم (92 مليون درهم تهم قطاع الماء, 81 مليون درهم لقطاع التطهير السائل و 129 مليون درهم في اطار تقديم الوكالة لخدمات صاحب المشروع المنتدب قصد انجاز مشاريع بنيوية تهم قطاع تطهير السائل للجماعات التي توجد بجهة الشرق) أما بالنسبة للأداءات فيرتقب أن تصل ل 229 مليون درهم (71 مليون درهم تهم قطاع الماء, 67 مليون درهم لقطاع تطهير السائل و 91 مليون درهم في اطار تقديم الوكالة لخدمات صاحب المشروع المنتدب), وكذا ميزانية المخطط الاستراتيجي 2022-2026 التي تقدر ب 637 مليون درهم كما تدارس المجلس الإداري مجموعة من الإجراءات التي يجب أن تتخد بمساهمة مجموعة من الشركاء من أجل تعبئة الموارد المائية الضرورية على مستوى المدينة لضمان التزويد بالماء في ظروف حسنة

بعد الدراسة و المناقشة، صادق أعضاء المجلس الإداري للوكالة بالإجماع على ميزانية الوكالة برسم سنة 2022 ومخطط التنمية 2022-2026

في نهاية هذا الاجتماع هنأ السيد الرئيس وأعضاء المجلس الإداري للوكالة السيدة المدير العام وجميع أطر ومستخدمي الوكالة على كفاءتهم وفعاليتهم في تدبير الخدمات المقدمة للمواطنين وطالبوهم ببذل المزيد من الجهود لإنجاز المشاريع المبرمجة وتحسين الخدمات المقدمة لتكون في مستوى انتظارات وتطلعات المواطن الوجدي.

وفي ختام هذا الاجتماع رفعت برقية ولاء وإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة.