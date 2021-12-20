التسجيل الكامل للندوة الصحفية التي نظمتها السيدة صفاء عمارتي الريفي المديرة العامة للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة VIDEO
خلاصة لاشغال المجلس الاداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة
نظمت السيدة صفاء عمارتي الريفي المديرة العامة للوكالة ندوة صحفية يوم 14 دجنبر الحالي 2021 تحدثت خلالها عن مختلف المحاور المتعلقة ب
1 ـ تدبير الزبناء
2 ـ خدمة الماء الصالح للشرب
3 ـ خدمة التطهير السائل
ــــ الحكامة
ـــ تدبير الرأسمال البشري
ـــ مشروع ميزانية الاستثمار لسنة 2022
ــ القانون الاطار 2022
ـــ المخطط الاستراتيجي 2022 ـ 2026
ـــ الآفاق والتحديات
وقد قامت الجريدة الالكترونية وجدة سيتي بتسجيل كامل لعرض السيدة المديرة نقدمه لزوارنا تعميما للافادة …وتنويرا للرأي العام
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