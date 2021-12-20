التسجيل الكامل للندوة الصحفية التي نظمتها السيدة صفاء عمارتي الريفي المديرة العامة للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة VIDEO

خلاصة لاشغال المجلس الاداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة



نظمت السيدة صفاء عمارتي الريفي المديرة العامة للوكالة ندوة صحفية يوم 14 دجنبر الحالي 2021 تحدثت خلالها عن مختلف المحاور المتعلقة ب

1 ـ تدبير الزبناء

2 ـ خدمة الماء الصالح للشرب

3 ـ خدمة التطهير السائل

ــــ الحكامة

ـــ تدبير الرأسمال البشري

ـــ مشروع ميزانية الاستثمار لسنة 2022

ــ القانون الاطار 2022

ـــ المخطط الاستراتيجي 2022 ـ 2026

ـــ الآفاق والتحديات

وقد قامت الجريدة الالكترونية وجدة سيتي بتسجيل كامل لعرض السيدة المديرة نقدمه لزوارنا تعميما للافادة …وتنويرا للرأي العام